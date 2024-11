Vittoria fondamentale per la Bermè Viola Reggio Calabria – FOTO

di Domenico Suraci – Importante successo casalingo per la Bermè Viola Reggio Calabria che sale a 20 punti in classifica. La partita contro Casalpusterlengo è stata molta equilibrata. Gli uomini di Frates, combattono come non mai con una difesa molto efficace e finalmente si registrano ottime percentuali realizzative. Nel finale la Viola nonostante i continui attacchi della compagine lombarda chiude il match con il risultato di 84 a 78.

“Siamo molto contenti per la vittoria perché per noi era fondamentale”. Fabrizio Frates esprime la sua soddisfazione per il successo ottenuto su Casalpusterlegno. “Devo fare i complimenti ai ragazzi, perché hanno saputo reagire alla brutta partita di Agropoli. Abbiamo vissuto 15 giorni parecchio difficili – afferma il coach – perché non ci siamo allenati bene: le assenze purtroppo ci hanno impedito di lavorare come avremmo voluto e sperato. E siamo arrivati alla partita con i lombardi con qualche preoccupazione di troppo”.

Nel disaminare la gara, Frates afferma come questa presentasse tante insidie: “Casalpusterlengo è una squadra molto atletica, aggressiva e gioca un’ottima pallacanestro. Ci ha messo parecchio in difficoltà. Abbiamo avuto un brutto passaggio a vuoto all’inizio del terzo quarto: abbiamo pasticciato, soprattutto non siamo stati solidi in difesa come nel primo tempo. Complessivamente però abbiamo fatto una buona partita che ci fa ben sperare. Grazie alla vittoria, infatti, abbiamo tre squadre dietro di noi. Da adesso in poi il nostro obiettivo è quello di lasciarci alle spalle più avversarie possibili per rimanere fuori dai play out”.

Il pensiero in casa neroarancio è rivolto alla prossima gara di campionato, in programma domenica al PalaPentimele contro Tortona. “Ci aspetta una settimana importantissima. Dobbiamo preparare bene il match e sfruttare quindi al meglio il secondo turno casalingo. Il nostro obiettivo sono i due punti, anche se siamo consapevoli della forza di Tortona, che sta in vetta alla classifica. Ci rimangono cinque gare – conclude Frates-, cinque finali che ci danno la possibilità di toglierci da questa posizione della classifica. Ma è bene pensare ad una partita per volta, meglio non guardare il calendario”.

“La vittoria è importantissima per il nostro futuro. Ci consente una boccata di ossigeno e ci fa affrontare con più fiducia questo finale di campionato”. Valerio Costa commenta così la gara contro Casalpusterlengo, squadra che conosce benissimo: “Ho trascorso lì due stagioni, ho giocato nelle giovanili e conosco più di un giocatore. E’ stata, dunque, una vittoria dal sapore speciale”. Il giovane play neroarancio si dice soddisfatto della sua prestazione. “Ho dato il mio contributo alla squadra. E’ vero, non ho fatto punti, ma va bene così. Sono felice di quanto fatto sul campo e soprattutto per la vittoria. Avevo una gran voglia di dimostrare che anch’io possa offrire un aiuto importante alla causa della squadra. In questi mesi che non sono stato impiegato- conclude Costa -, ho continuato ad allenarmi con impegno e dedizione, aspettando con pazienza il mio momento. Ora è arrivato. Ho tanta voglia di fare, ho grinta da vendere e farò il massimo per la Viola”.

TABELLINO

Bermè Viola Reggio Calabria – Assigeco Casalpusterlengo 84-78 (23-23; 23-19; 17-21; 21-15)

VIOLA: Adegboye 7, Rullo 22, Crosariol 11, Brackins 24, Dobbins, 13, Costa, Lupusor 3, Mordente 4, Pandolfi, Sindoni.

Coach: F. Frates

CASALPUSTERLENGO: Poletti 9, Fultz 10, Sandri 6, Austin 19, Jackson 25, Chiumenti 4, Vencato, Dincic, Donzelli, Rossato 5.

Coach: A. Finelli

Arbitri: A. Masi, A. Costa, R. Bianchini.

