Vittoria per Villa Pamphili che beffa la Rugby Reggio Calabria

Nell’insidiosa trasferta romana, dopo aver rimontato il match, all’inizio favorevole a Villa Pamphili ed aver chiuso il primo tempo in vantaggio, i reggini dimostrano una buona difesa e capacità offensiva anche nella prima parte del secondo tempo.

Avviene purtroppo ciò che non doveva succedere, un giocatore giallonero perde la pazienza e viene espulso per doppia ammonizione. In inferiorità numerica, diventa tutto difficile e nonostante la “rabbia” di Imbalzano che porta il punteggio sul 22 a 22, il finale per i reggini è davvero amaro, i padroni di casa con una meta e successiva trasformazione decidono il match.

E’ da evidenziare la calorosa accoglienza da parte della società di Villa Pamphili guidata dal suo Presidente che avendo avuto un ruolo in passato nella società di rugby reggina fa sfoggio nella club house di una foto con una rosa “storica” della Rugby Reggio Calabria. Inoltre, encomiabile il gesto della squadra che è andata a fare visita a Gianfranco Primavera, un vecchio caro tifoso, ricoverato in un ospedale capitolino, dove è impegnato a lottare come un guerriero contro una brutta malattia.

Prossimo appuntamento per i gialloneri a San Cristoforo dove incontreranno il Civitatecchia R., Centumcellae per la quinta giornata di campionato.

I laziali hanno battuto l’A.P. Partenope Rugby per 30-13 e sono terzi in classifica con 13 punti.

D’altro canto, il quindici di casa che adesso si trova sul -1 in classifica dovrà prontamente riscattare la sconfitta esterna ed annullare definitivamente la penalizzazione subita ad inizio campionato.

Tabellino:

Villa Pamphili – Reggio Calabria 29 – 22 (5-2)

Primo tempo

9′ meta Maggiore, trasf Bossola 7-0

15′ meta Quattrone 7-5

24′ meta Filardo, trasf Valenti 7-12

Secondo tempo

42′ meta Bossola 12-12

49′ cart giallo Monteleone (Rc)

50′ meta Costa, trasf Bossola 19-12

63′ meta Imbalzano 19-17

69′ 2′ cart giallo Monteleone (Rc), cart rosso

70′ cp Bossola 22-17

76′ meta Imbalzano 22-22

80′ meta Biciocchi, trasf Bossola 29-22

Villa Pamphili

Zaccaria, Venuti (76′ Marini), Mirabella (62′ Gloriani), Minnozzi, Forno, Romualdi, Costa (52′ Cecchini), Brandimarte, Giunta, Bossola, Maggiore, Cappelli, Biciocchi, Ferrarini (76′ Zorobbio), Alberti.

A disposizione: Autiero, Borraccino, Silvestri.

Allenatore: Zangrilli

Reggio Calabria

Ventura, Chirico (61′ Khaoua), Pedà (38′ Monteleone), Labate, Masuero, Imbalzano, Cervasio, Sorbara, Quattrone, Apuzzo, Valenti, Autelitano, Filardo, Salayman, Cutrupi.

A disposizione: Cannavò, Maesano, Strippoli, Frega V., Frega F.

Allenatore: Russo

Arbitro: Tarantino (Lecce)