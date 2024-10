“VIVI BENE”, il nuovo trimestrale di salute e benessere che informa in modo chiaro ed efficace

“Ed eccola la nostra rivista, è nata!”.

Esordisce così il dott. Mario Pulitanò Caridi che, in uno degli ultimi editoriali di “VIVI BENE”, non riesce a nascondere la soddisfazione di vedere realizzata questa iniziativa, soprattutto dinanzi al giudizio dei clienti sulla rivista della Farmacia “Fata Morgana”.

“VIVI BENE”, il nuovo magazine trimestrale di salute e benessere, ideato dallo staff della Farmacia, nato da poco meno di un anno, ha già entusiasmato migliaia di lettori con le sue 30.000 copie.

40 pagine di consigli pratici, novità, interviste ad esperti del settore, rubriche di medicina e interessanti focus sulle patologie, da quelle più diffuse alle meno conosciute.

Il direttore responsabile Vincenzo Comi ha affrontato con coraggio la sfida inedita, e non facile, di coordinare giornalisti professionisti, gli stessi farmacisti che lavorano in Farmacia ed i medici che hanno colto con entusiasmo lo spirito della rivista, tutti uniti nello scopo di offrire un’informazione chiara ed efficace.

Come ha più volte ricordato il dott. Pulitanò Caridi “VIVI BENE è l’occasione per una chiacchierata leggera ed in grado di farvi stare meglio con semplici suggerimenti a cui purtroppo spesso non diamo il giusto peso”.

“Tutto nasce dall’esigenza di conquistare l’affetto e la fiducia dei nostri clienti. Abbiamo trovato il modo di poterci confrontare con loro senza la solita fretta della fila che incombe in Farmacia o degli innumerevoli impegni quotidiani. Ci piace l’idea di farci ospitare nelle loro case”.

I tre numeri ideati e realizzati dall’agenzia KGMarketing, hanno intercettato oltre 120.000 utenti, che fanno di “VIVI BENE” l’unica rivista di salute e benessere creata da esperti del settore e distribuita nella città di Reggio Calabria e Provincia.

“VIVI BENE” vi aspetta in tutti i migliori locali di Reggio e della sua Provincia, all’interno degli studi medici e ovviamente sui banchi della Farmacia “Fata Morgana” di Via Osanna, 15 a Reggio Calabria.