La voce dei tifosi e dei giornalisti amaranto: “Reggina deludente e monotona. Così è difficile raggiungere i play off”

La voce dei tifosi, degli addetti ai lavori, e di semplici appassionati con opinioni raccolte a caldo subito dopo la fine delle gare interne della Reggina. Contro la Sicula Leonzio una prova opaca degli amaranto.

Ai microfoni di CityNow Sport questa settimana:

Pasquale Zumbo (direttore di Radio e Video Touring)

“Oggi alla Reggina è mancato un pò tutto a partire dalla “cazzimma” di cui parlava Drago, la distanza tra reparti, la voglia di giocare insieme ed aiutarsi, le poche azioni da gol, sono state costruite sulla casualità, la Sicula Leonzio poteva raddoppiare. Credo sia un risultato giusto e che gli amaranto allo stato attuale non possano ambire ai Play Off”.

Marco Alicante (tifoso della Reggina)

“Una partita con molti tiri in porta da parte degli amaranto, ma inconcludenti. Confente ha evitato il peggio. La Sicula Leonzio mi ha impressionato positivamente, ben messa in campo con tante idee”.

Antonello Placanica (direttore di Forza Reggina)

“La squadra ha giocato male, è in chiara difficoltà anche fisica, capisco perchè rimediamo cattive figure, col Catania gli avversari erano fermi, oggi no. Credo sia stato sbagliato tutto fin da febbraio, la Reggina è monotona nel modo di giocare, abbiamo fatto passi indietro invece che passi avanti”.

Francesco Amodeo (tifoso della Reggina)

“Così non va, poco fluidità di gioco, troppe individualità e dialogo tra i reparti, bene Confente che poco poteva nel momento del gol, per il resto soprattutto in fase offensiva molto male”.

Ruggero Rizzi (giornalista sportivo)

“Le scelte da parte di Drago, non le capisco, ci sono cose per cui si rimane basiti, ad esempio la posizione di Zibert. Credo che Drago non abbia dato l’impronta necessaria alla squadra per far bene”.

Riccardo Pastore (tifoso della Reggina)