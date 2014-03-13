‘Volare: il sogno dell’uomo’: Il progetto dell’Istituto ‘Righi’ volto a garantire una interessante esperienza di alternanza scuola lavoro

di Vincenzo Comi – La società di gestione dell’Aeroporto dello Stretto e l’istituto di istruzione superiore ‘A. Righi’ di Reggio Calabria hanno intrapreso un percorso formativo dal titolo ‘Volare: il sogno dell’uomo’.Il progetto, destinato a 32 alunni delle terze classi dell’Istituto ‘Righi’, volto a garantire una interessante esperienza di alternanza scuola – lavoro in aeroporto, è stato presentato nella mattinata di mercoledì all’interno dei locali del ‘T.Minniti’.Alla conferenza stampa erano presenti, oltre ad alcuni studenti che parteciperanno al progetto, il presidente del CdA Sogas, dr. Carlo Alberto Porcino, il dirigente scolastico, dr. Francesco Praticò, i Post Holder SOGAS SpA, ing. Giuseppe Visicaro e ing. Luca Federico, nonché i tutor, promotori e responsabili del progetto per l’Istituto ‘A. Righi’, prof.ssa Donatella Agostino, prof. Demetrio Marino e prof. Paolo Amodeo, questi ultimi tutti docenti dell’indirizzo aeronautico nelle sezioni specialistiche in Trasporti e Logistica.

‘L’obiettivo principale del progetto è quello di potenziare le competenze nei settori operativi che assicurano la funzionalità aereoportuale, in particolare le competenze specifiche dei profili di “operatore di rampa e centraggio”, “operatore di check-in” e “addetto alla movimentazione bagagli” – spiega il dirigente scolastico, dr. Francesco Praticò – L’alternanza scuola-lavoro è diventata per gli istituti tecnici, negli ultimi tre anni, la forma didattica prevalente. Oltre alle lezioni teoriche svolte in classe, gli studenti riescono ad apprendere ulteriori competenze fuori dall’ambiente scolastico grazie alla collaborazione di aziende o enti, come in questo caso la Sogas. I ragazzi che parteciperanno al progetto che prevede 50 ore di attività, sono alunni del terzo anno che hanno intrapreso l’indirizzo “Trasporti e Logistica”. Il settore tecnico, nonostante la crisi occupazionale, è un settore in cui le prospettive lavorative sono tante. In Europa, da qui al 2020, nasceranno migliaia di posti di lavoro nel campo aereonautico – conclude il dirigente Praticò – E’ importante quindi che i nostri ragazzi abbiamo una formazione più completa possibile.’A margine della conferenza stampa è stata sottoscritta la convenzione tra la Sogas SpA e l’Istituto A. Righi di Reggio Calabria, unico istituto di istruzione superiore in Calabria a presentare nell’ambito della propria offerta formativa l’indirizzo aeronautico.

‘Come abbiamo sempre ricordato sin dall’atto di insediamento del consiglio di amministrazione l’aeroporto è della città ed è aperto alla città. Finalmente un Istituto scolastico ha preso atto della nostra disponibilità – – afferma il dott. Carlo Alberto Porcino – Questo aeroporto deve essere utilizzato non solo dai passeggeri ma anche dai cittadini e quindi anche dagli studenti. Appena ricevuta la richiesta del dirigente Praticò abbiamo subito bruciato tutte le tappe accogliendo la proposta dell’istituto reggino. Già da lunedì partiamo con il progetto intrapreso con la scuola superiore. Invitiamo altri istituti o enti a elaborare proposte per avviare percorsi formativi comuni. L’aeroporto deve essere vissuto non solo dai passeggeri ma da tutta la cittadinanza.’