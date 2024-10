Reggio, da Bencivenni Concessionaria Volkswagen la nuova T-Cross. Vieni a scoprirla

T-Cross è il City SUV che risponde a tutte le esigenze: non solo cattura per il design dinamico e accattivante, ma anche per l’estrema praticità. Grazie alla sua anima dalle mille sfaccettature offre tutto quello che ti serve in città: in 4,11 metri tutto lo stile e la tecnologia di un SUV Volkswagen.

“E’ un city-suv tanto atteso da tutti i nostri clienti, è la vettura del momento grazie ad una guida alta, leggera e piacevole. Al momento viene proposta solo con il prestante motore 1.0 da 95 o 115 cavalli, una novità che certamente cattura il favore e l’attenzione di chi la prova”, assicura il responsabile vendite Bencivenni Auto.