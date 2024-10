Volley – Amichevole tra Expert Palmi e Reghion

Siamo arrivati quasi alla fine di questa quarta settimana di preparazione. Domani 28 Settembre 2019, le ragazze della Reghion Volley saranno impegnate in un allenamento congiunto in quel di Palmi contro la squadra di B1 della Expert Volley Palmi. Sarà un importantissimo match dove si andrà ad affrontare una squadra di Categoria superiore. Quindi, l’appuntamento sarà per domani presso il Palazzetto “Mimmo Surace” di Palmi, amichevole a partire dalle ore 16:00.