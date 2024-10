Volley – Coppa Calabria, primo posto per l’Impianti Repaci G. Campo Calabro

Quinta vittoria in altrettante partite disputate per l’Impianti Repaci Giandomenico Campo Calabro che chiude il girone d’andata della Coppa Calabria “Memorial Giancarlo Naso” in testa alla classifica a punteggio pieno. L’imbattibilità e il primo posto in solitario vengono ribaditi con una schiacciante vittoria per 0-3 sul campo dell’Asd Acli Volley Rogliano nella giornata di ieri.

Dopo un avvio difficoltoso nei primi punti della gara, gli ospiti riescono a limitare gli errori e a dimostrare il grande divario tecnico con gli avversari, chiudendo il primo set sul 17/25. Nel secondo set i padroni di casa del Rogliano cercano, spinti dal calore del pubblico, di rialzare la testa ma anche stavolta, giunti a metà del set, il Campo Calabro prende il largo grazie al servizio insidioso di Corbini e i vari attacchi di Portella, D’Agostino e del capitano Antonio Bellantone che, serviti ottimamente dal palleggio di Emilio Bellantone, trascinano la squadra sullo 0-2 con il secondo parziale di 15/25.

Senza storia invece il terzo set: gli ospiti si portano sul parziale di 3/13 non lasciando scampo ai possibili tentativi di rimonta della formazione padrona di casa. L’allenatore della squadra ospite, dopo il time-out chiamato dal Volley Rogliano in uno stato di evidente difficoltà, effettua qualche cambio per concedere spazio a tutti i giocatori. Il risultato ovviamente non cambia, il terzo set si conclude sul parziale di 10/25. Vittoria perentoria, con tanto di standing ovation dei tifosi avversari, per la capolista “Impianti Repaci Giandomenico Campo Calabro” che chiude il girone d’andata in vetta a quota 15 punti, in attesa dell’inizio del girone d’andata del campionato di Serie D. Appuntamento domenica 18 Novembre alle 17.30 al Palloncino di Campo Piale per l’esordio contro lo Zeta Group Catanzaro.

Classifica Coppa Calabria : IMPIANTI REPACI GIANDOMENICO CAMPO CALABRO 15, Volley Spes Praia 12, Zeta Group Catanzaro 8, Asd Acli Volley Rogliano 6, La Boschiva Volley SGF 4, Volley Club Nicotera 0.

Claudio Corso