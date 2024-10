Volley – Del Core: “A questa età, divertimento e gioco componenti fondamentali dell’approccio allo sport”

Maschere e allegria hanno popolato il PalaBotteghelle di Reggio Calabria in occasione della festa di carnevale che la Del Core Volley Academy, guidata dall’ex capitano della nazionale di Pallavolo Antonella Del Core e dagli altri compimenti dello staff tecnico, Mohamed Amri, Carmen Foti e Michela Velardi, ha organizzato per le sue piccole atlete. L’iniziativa è stata promossa in collaborazione con la Basket Vis Reggio Calabria. Un tripudio di colori per un pomeriggio in allegria che ha unito una settantina di piccoli atleti delle due società all’insegna del divertimento con giochi e balli.

“Ritenendo, a questa età, il divertimento e il gioco componenti fondamentali dell’approccio allo sport, abbiamo voluto condividere con le nostre piccole atlete anche la festa del carnevale. Proseguiamo in questo percorso che ci sta riservando tante soddisfazioni in termini di partecipazione delle nostre bimbe e di coinvolgimento delle loro famiglie. Si è creato un gruppo affiatato capace di divertirsi e stare insieme; sono proprio queste, secondo noi, le premesse migliori per crescere e appassionarsi genuinamente allo sport”, ha evidenziato Antonella Del Core. “Siamo particolarmente contenti perché continuiamo a registrare l’entusiasmo e la partecipazione della nostre piccole atlete. Questo è quanto ci sta davvero a cuore, poiché testimonia che stiamo riuscendo a generare entusiasmo attorno allo sport ed in particolare alla pallavolo. Ennesima iniezione di fiducia in questa nostra avventura insieme”, ha evidenziato il presidente della Del Core Volley Academy, Francesco Surace.