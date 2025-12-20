Volley: la Dhelios cerca riscatto contro la Tonno Callipo

Va in scena la prima gara del girone di ritorno contro i giovani under 17/19 della “Tonno Callipo” di Vibo Valentia. La compagine locale venne sconfitta dagli amaranto di Mister Daquino nella sfida d’andata con un netto 3 -0. Inversione di tendenza totale per la “Tonno” attualmente settima in classifica con 15 punti.

Come era plausibile e preventivatile, essendo una squadra formata da giocatori giovani, è cresciuta nel corso del campionato, grazie anche alla possibilità di potersi allenare tutti i giorni, sempre insieme, in una struttura a loro disposizione.

Il roster che è stato schierato nella prima gara, molto probabilmente, sarà integrato da alcuni atleti che oltre a far parte dell’organico della serie B, vengono impiegati, all’occorrenza, anche in serie C come Fusco, Riga e Calello.

La Dhelios cerca una svolta alla propria classifica dopo la brutta sconfitta di Corigliano.

Note dolenti dall’infermeria: mancherà il primo palleggiatore Danilo Seminara, che si è infortunato durante la gara precedente.

Sarà sostituito dal giovane Aldo Meduri.Sotto rete alle ore 17.