Volley: la Domotek torna al PalaCalafiore e sfida il Canpobasso

La Domotek riabbraccia Reggio: alle 18 sfida al Campobasso. Voglia di migliorare il risultato della gara di andata. Voglia di rialzarsi dopo l’eliminazione dalla kermesse dalla Dal Monte Coppa Italia per opera dell’Ortona. Voglia di cavalcare una classifica di campionato entusiasmante che ha eletto gli amaranto a rivelazione del torneo.

Ritorno al Palacalafiore e sfida al Campobasso

La Domotek ritrova il pubblico amico. Si gioca al sabato, 11 gennaio di volley alle ore 18 nel festante scenario del Palacalafiore. I reggini sfidano Energy Time Spike di Campobasso, l’avversaria di sempre, tra Coppa e Spareggi nella passata stagione.

Nella gara di andata non bastarono ben ventotto punti di Enrico Lazzaretto, conditi dalle doppie del Capitano Laganà e dell’ex Picardo per ottenere bottino pieno.

Campobasso ha raccolto davvero poco in questo primo abbondante scorcio di campionato: 8 punti in classifica contro i ventisei dei reggini, al momento terzi del ranking ad un punto dal Gioia del Colle in ascesa. L’Energy Time, invece, è l’ultima del ranking ed avrà voglia di sorprendere tutto il girone, anche perché Napoli e Castellana Grotte sono distanti solamente due punti. Sfida da prendere con le molle dunque, per Mister Polimeni ed i suoi, chiamati al riscatto dopo l’avventura in Coppa Italia e vogliosi di rialzarsi immediatamente.

Campobasso è reduce dal vitale successo ottenuto contro Castellana Grotte (Doppie per Orazi e Gatto). Gara, assolutamente, dunque, da non sottovalutare.