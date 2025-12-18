Volley: Domotek con forza. Parla il Direttore Generale Martino

La notizia della settimana, in casa amaranto, è ovviamente la nomina del nuovo Direttore Tecnico, una gloria del volley nazionale e regionale, Billy Gurnari.

Domenica 21 dicembre alle ore 18, sul campo dell’Aurispa Links per la Vita Lecce, invece, si concluderà il girone di andata.

Amaranto reduci da una vittoria importante, conquistata punto dopo punto in un match avvincente. È il senso profondo delle parole del Direttore Generale della Domotek Volley Reggio Calabria, Marco Tullio Martino, al termine del vibrante successo al tie-break contro la forte Gioia del Colle sono significative,

Il primo messaggio, carico di emozione, non è per la classifica o per la prestazione o per il prossimo turno, ma per una persona cara. “A chi dedichiamo questa bella vittoria? Ma il nostro pensiero è a Palma,nostra valente dirigente a suo marito Luigi, un momento di grande difficoltà a causa della perdita della cara mamma, per cui la vittoria è dedicata tutta a loro“, ha esordito Martino, con voce commossa. “Nell’ultima sfida ci sono mancati, il pensiero è stato costantemente diretto a loro“.

Un atto di affetto che ha preceduto l’analisi sportiva, sottolineando come lo spirito di famiglia dentro e fuori il club vada oltre il rettangolo di gioco. Martino ha poi voluto lodare il clima della serata e il sano rapporto con la società avversaria. “Ho visto un bel clima di fratellanza con Gioia del Colle che dura ormai da tempo, ricordo anche durante il Volley-mercato di Bologna. Fa piacere che due società così sane e con tanta voglia di farcela siano così unite. Sì, è il bello dello sport, il bello di questo campionato: ritrovarsi con tanti amici con cui già da luglio si è condiviso un percorso“.

Un rispetto che si trasforma in ammirazione per la prova degli avversari: “Siamo due società ambiziose che sanno qual è l’obiettivo finale. Onore a Gioia del Colle perché veramente è stata protagonista insieme a noi di una battaglia sportiva veramente coinvolgente. Credo che il pubblico oggi si sia veramente divertito. Complimenti agli avversari perché hanno contribuito a rendere uno spettacolo veramente importante“.

Entrando nel merito tecnico, il Direttore Generale degli amaranto ha tracciato un bilancio più che positivo della prestazione della sua squadra. “Questa squadra sta assumendo una giusta consapevolezza. Non è facile andare sotto nel primo set e poi rimetterla in piedi così, è veramente una questione di carattere, di personalità. Noi siamo sempre molto attenti con lo staff tecnico alla prestazione: oggi questo ci lascia veramente molto soddisfatti“.

La vittoria in una partita così equilibrata rappresenta un prezioso punto di partenza: “Vincere al tie-break con una squadra competitiva quale è Gioia del Colle, sulla carta e nella sostanza, è per noi motivo di orgoglio, di forza e un punto… di nuovo di partenza per affrontare il futuro con grande ottimismo verso l’ultima dell’anno a Lecce“.

Un finale di parole di ringraziamento al pubblico del PalaCalafiore, sempre numeroso e caloroso, e un arrivederci alla prossima sfida.