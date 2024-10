Volley, Domotek: la grande fiducia nel gruppo del coach Polimeni

La Domotek Volley Reggio Calabria si prepara verso i primi impegni ufficiali della stagione.

Martedì 1 ottobre, andrà in scena un nuovo allenamento congiunto in casa dei pari-categoria del Modica.

Nello scorso week-end, invece, gli amaranto si sono allenati insieme all’Aquila Bronte di Serie B.

Ecco le impressioni del Mister Antonio Polimeni:

“E’ stato un test attendibile. Il nostro avversario è pieno di qualità che ci hanno permesso di allenarci nel miglior modo possibile.

Abbiamo ulteriormente sistemato qualcosa in settimana e lo abbiamo riproposto in partita.

La nostra caratteristica principale è che abbiamo delle qualità ma vogliamo migliorarle giorno dopo giorno per arrivare sempre più in alto.

Passo dopo passo: non manca molto all’inizio del campionato.

Dobbiamo dimostrare di essere migliorati ad ogni allenamento.

Siamo consapevoli della forza del nostro gruppo e tutto il gruppo è consapevole che può e deve migliorare”.

Da dove siete ripartiti?

“Siamo ripartiti con tanto entusiasmo. La Serie A è appetitosa per tutti noi.

Ci stiamo allenando con doppia seduta al giorno a caccia della forma migliore.

Siamo una squadra giovane con un’età media molto bassa.

La voglia di arrivare e di emergere è tantissima e sono le stesse motivazioni che abbiamo noi come società”.

Il nuovo Palasport di Pentimele?

“Impianto straordinario. Rappresenta il fiore all’occhiello per la comunità sportiva reggina.

Sta a noi fare bene per riempirlo sempre di più”.

I punti di forza della Domotek?

“Tanta qualità. Ci affidiamo a quella ed alle nostre grandissime motivazioni. Confido in questo e nella nostra organizzazione societaria.Il nostro percorso continua ed abbiamo lavorato tanto da giugno in poi per arrivare pronti. Abbiamo tutta la pazienza per proseguire verso i nostri obiettivi, con estrema fiducia”.