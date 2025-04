Volley: il sogno della Domotek si ferma… al tie break

La bellissima favola sportiva della Domotek termina qui. Una stagione esaltante, leggendaria, storica.

Da secondi in classifica al termine della stagione regolare, qualificati in Coppa, volati fino alla semifinale PlayOff, resistendo ad infortuni impattanti e cruenti durante l’anno.

Pubblico da favola: record di pubblico, record del campionato come presenze. Tifosi ed appassionati ovunque, anche sulle tribune e sugli anelli più alti del Palacalafiore: un successo societario di coinvolgimento, passione ed attrazione verso una volley – mania sempre più permeante in città.

La partita? Ennesima sfida punto su punto. La spunta Acqui Terme: la formazione piemontese si dimostra più “lunga” e fresca nei momenti cruciali con un Botto da urlo ed un Petras dominante.

Impossibile non giudicare come straordinario l’apporto di Capitan Laganà e compagni: realmente irrefrenabili e mai domi, pronti a lottare palla dopo palla.

Il primo punto è Acqui Terme dopo un errore Domotek. Inizio it equilibrio.

Soncini sigla il 4 pari. Nuovo vantaggio Domotek:Lazzaretto sigla l’otto a sette dopo una grande giocata.

Un grande muro di Antonio Picardo firma il nuovo pari (12-12), per un punto a punto costante.

Aqui Terme spicca il volo al ventesimo punto staccando di tre l’avversario.(17-20).

Il break è devastante per gli ospiti.

Sul 17 a 22, Mister Polimeni si gioca la carta Kevin Lamp accanto al collaudato Murabito.

Lamp sigla il 18 a 22. Il set point ospite passa dalle mani di Bellanova. Lazzaretto tiene in vita la Domotek.

Il colpo del set lo firma Cester.E’ zero a uno.

Parte forte anche nel secondo set Acqui Terme: 3 a 5. Con l’energia di Soncini la Domotek prova a ricucirla. Davide Esposito è una spina nel fianco assoluta per la Domotek: 7-10.

Soncini suona la carica (11-12). Sorpasso Domotek 13-12 che fa esplodere il Palacalafiore.

Tanti errori ospiti: Reggio prende il controllo volando sul più tre. Lazzaretto conferma il più tre(18-15)

Petras risponde da campione.(20-19). Il vantaggio passa ancora una volta da Petras(20-21).

Lazzaretto la impatta(21-21). Laganà firma l’ace del 22 a 21. Acqui terme pareggia con il 22 pari.

Marco Soncini con un ace firma il 24 a 22. Lo stesso fallisce il tentativo successivo.

Stufano, rientrato con grinta firma il 25 a 23.

Equilibratissimo anche il terzo set. Un gran colpo di Soncini firma il 6 a 4. Il muro di Cester ristabilisce la parità. E’ un batti e ribatti. 13 pari a firma Botto. Un grande lavoro di De Santis frutta il 15 a 14.

Il 17 pari è una nuova e bella giocata di Petras: grande alzata di Brunetti. Davide Cester firma l’ace del 19 a 20. Un muro del palleggiatore Marco Pugliatti firma il venti pari.

Cester firma il 21 a 20 per gli ospiti. Laganà la impatta sul 21 pari. Petras firma il colpo del 22 a 23.

Lazzaretto la impatta sul 23 pari con una pipe. Il set point lo firma Davide Esposito.

Garrone fallisce la battuta della vittoria del set e si va ai vantaggi.

Davide Esposito firma il nuovo set point(24-25) con un grande muro.

Petras sbaglia e si va ancora ai vantaggi. Il terzo set point lo conquista proprio Petras: Cester forza la battuta ed è ancora parità.

Pugliatti fa lo stesso ed è quarto set point ospite: Lazzaretto la impatta con maestria.

Il rush finale di set, però è tutto per Acquin Terme che azzecca le mosse e la chiude con Jacopo Botto(27-29).

Il primo punto del quarto set è del Capitano Laganà. Lazzaretto firma il più due con la pipe del 6 a 4.

Grande risposta di Cester per il 6 a 5. Il muro di Lazzaretto vale il 10 a 8. Il muro di Esposito vale il dieci pari. Il sorpasso è opera di Jacopo Botto.(11-12).Grande recupero di Brunetti per il mini allungo piemontese.

Chiama Time Out Mister Polimeni e la musica cambia, immediato pari. Il punto su punto continua.

Mazza firma il 16-16 a muro. Un errore di Petras provoca il 20 a 19. Jacopo Botto sigla il 20 pari.

22-21 per il colpo vincente di Laganà. Muro importantissimo di Antonio Picardo.(23-21).

24 a 21:il set point è servito da Lazzaretto. L’errore di Botto,nel tripudio del Palacalafiore, al secondo tentativo provoca il 2-2 nel computo dei set ed il 25 a 22 nel finale del tempio.

Il muro di Petras apre i lavori del Tiè Break. Segue Mazza: ed è 0-2. Marco Soncini firma il primo punto del set. Cester va a segno con il punto dell’1 a 3. La Domotek la recupera ancora(3-4).(che spettacolo Lazzaretto). 5 a 8 al mini-intervallo.

Si riparte con l’errore di. Bellanova al servizio (6-8). 6 a 10 per gli ospiti con un colpo violentissimo di Petras(6-10). S’invola Acqui Terme 7 a 12.

Acqui Terme ne ha di più ed il finale diventa un monologo.

Il tiè Break lo vince la Negrini conquistando la finalissima del Playoff a caccia di un posto in A2.

La Cte Negrini affronterà Lagonegro. La Domotek esce a testa altissima dalla serie, senza rimpianti, con un grande pubblico e straordinari progetti per il futuro.

Il tabellino

Domotek Volle Reggio Calabria-Negrini Che Acqui Terme 2-3

(19-25, 25-23, 27-29, 25-22, 8-15)

Domotek Volley:De Santis,Giuliani,Stufano 2,Galipà, Guarienti Zappoli,Picardo 10,Lopetrone,Lamp 1,Murabito,Georgiev,Pugliatti 1,Laganà 18,Soncini 13,Lazzaretto 24.All Polimeni Ass Vandir Dal Pozzo

Negrini:Biasotto,Garrone,Bellanova 2,Mazza 7,Garra,Botto 18,Petras 28,Esposito 10,Cester 22,Brunetti,Trombin,Pievani.All Totire All Melato

Arbitrano i signori Mariano Garparro di Agropoli e Sergio Pecoraro di Altofonte(Palermo).