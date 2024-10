Volley – Entusiasmo ed umiltà: ecco la ricetta della nuova Tonno Callipo

Ha preso il via ufficialmente la stagione agonistica 2018-19 della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Raduno al PalaValentia con la consegna del materiale agli atleti e poi nel pomeriggio il saluto ai ragazzi da parte del presidente Pippo Callipo accompagnati dalla staff dirigenziale, tecnico e medico. C’è tanta voglia di far bene e c’è tanto entusiasmo, peculiarità che si intercorrelano con una buona dose di umiltà e con spirito di sacrificio che il gruppo affidato a coach Battocchio (l’head-coach Valentini è assente perché impegnato, nel ruolo di vice allenatore, con la nazionale italiana) vuole fin da subito far intravedere in palestra.

E’ in programma la prima seduta di allenamento pesi nella nuova e rinnovata sala pesi del PalaValentia, mentre domani pomeriggio la squadra effettuerà la prima seduta tecnica di allenamento. Tanti i tifosi arrivati al PalaValentia già stamattina, tifosi che hanno avuto modo di scambiare due chiacchiere con vecchi e nuovi giocatori. Tifosi che hanno accolto come sempre con affetto il Presidente Pippo Callipo. Quest’ultimo ha sottolineato: “La nostra dev’essere una rinascita.

Nell’ultimo periodo c’è stata una flessione di entusiasmo e quindi quest’anno ho voluto ricominciare da zero. La passione l’ho sempre mantenuta e ho da subito individuato il Prof. Agricola, persona che conosco bene per la voglia di lavorare e per lo spirito di sacrificio che ha. Insieme a lui abbiamo individuato in Ninni De Nicolo il nuovo direttore sportivo, persona giovane e preparata e che conosce bene il mercato. Sono fiducioso, c’è voglia di fare gruppo, di fare squadra. Noi siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto, ora dobbiamo mettere i giocatori nelle condizioni di poter dare il loro massimo”.