Volley – L’Expert De.Si. Ekuba Palmi iscritta al campionato di B1

Con grande soddisfazione, la società Expert De.Si. Ekuba Volley Palmi annuncia di aver completato l’iscrizione al prossimo campionato di serie B1 femminile di Volley e di essere al lavoro per allestire una squadra che possa competere ad alti livelli nel prossimo torneo.

Ciò anche grazie all’ingresso tra i nostri Official Partners della DE.SI. SHIPPING SERVICE Srl, che da quest’anno, unendosi all’impegno di EXPERT GRUPPO CARBONE Srl, sarà name sponsor della prima squadra nella stagione alle porte. E’ con questi due special partners, EXPERT e DE.SI. che parte il nuovo corso della società che, passo dopo passo, getterà le basi per la costruzione di qualcosa di davvero grande.

Il rilancio sportivo ripartirà da un rinnovato Staff Tecnico, che dopo la conferma del trio Celi – Santacaterina – Pirrottina, si allargherà con l’innesto di due nuovi ed esperti collaboratori. All’area tecnica che con impegno e professionalità ha conquistato una straordinaria salvezza lo scorso hanno, si aggiungeranno quindi nuove risorse che consentiranno un lavoro ancor più intenso e preciso, con grandi obiettivi per il futuro.

La società è già al lavoro per allestire il nuovo roster, che farà del talento e della qualità le proprie armi per competere ad alti livelli nella prossima stagione.

Siamo pronti per una nuova, grande stagione, con il sostegno dei nostri tifosi. #insiemesivince.