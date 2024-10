Volley – L’Expert De.Si. Palmi si prepara alla sfida contro la Virtus Orsogna

Dopo il turno di risposo, l’Expert De.Si. Volley Palmi torna in campo. La squadra di coach Enzo Celi sarà impegnata sul campo della Virtus Orsogna Volley. Sarà un partita difficile, in preparazione della quale le ragazze hanno lavorato duramente nel corso di tutta la settimana.

Il gruppo ha lavorato unito con l’obiettivo di migliorare sotto tutti gli aspetti, dalla concentrazione nel corso delle diverse fasi di gioco, alla tecnica individuale e alla tattica.

Dopo aver seguito con attenzione il lavoro quotidiano, il Ds Pierangelo Cannatà si dice più che ottimista: «Le ragazze hanno lavorato veramente bene – afferma – andremo in casa dell’Orsogna consapevoli dei nostri mezzi, con l’obiettivo di lottare senza cali di tensione e concentrazione. Poi, in un campionato sicuramente migliore dal punto di vista qualitativo rispetto a quello dello scorso anno, la sconfitta può starci, ma l’importante è uscire dal campo con la convinzione di aver dato tutto e anche di più. Se così sarà le soddisfazioni ed i punti utili per i nostri obiettivi arriveranno senza ombra di dubbio».