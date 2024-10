Volley – Immortala le tue passioni! Domenica il Selfie Box protagonista al PalaValentia

Un motivo in più per non mancare all'appuntamento con il Sora

In occasione della partita in programma domenica 03 marzo, ore 18:00, al PalaValentia contro Sora, a tutti i tifosi e gli appassionati sarà offerta la possibilità di una foto ricordo gratuita. Sostanzialmente, si potranno scattare dei selfie e ritirare istantaneamente la foto stampata. Tutto ciò grazie al servizio offerto da “Selfie Box” (point di Vibo Valentia).

Selfie Box è un Photo booth che scatta con un click, stampa illimitatamente e condivide su Facebook, immediatamente, le foto che vengono scattate durante un evento.

Insomma, domenica 03 marzo (domenica di Carnevale) avete un motivo in più per non mancare al PalaValentia! Quale migliore occasione per portare anche i vostri bambini in maschera?.

SCATTA, STAMPA, CONDIVIDI