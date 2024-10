Volley: Italia-Australia – Condipodero: ‘Fondamentale per la crescita sportiva del territorio’

Il Presidente del C.R. CONI Calabria, gratificato dalla dinamicità dello sport calabrese, alimentata costantemente nel tempo dalle innumerevoli occasioni di crescita culturale, sociale e sportiva che la Regione Calabria offre, manifesta la sua soddisfazione, ai microfoni di city now sport, per l’amichevole internazionale di volley tra Italia e Australia che si terrà, a Reggio Calabria, presso il Palacalafiore, il 18 Maggio 2018.

Cosa rappresenta per Lei l’evento sportivo del 18 Maggio 2018?

Un evento importante, fondamentale per la crescita sportiva del nostro territorio ed elemento chiave in termini promozionali; ospitare un’amichevole internazionale di qualsiasi disciplina innesca, infatti, un meccanismo molto utile per il ritorno d’immagine che investirà la Regione e, nel contempo, veicola un messaggio propositivo per la disciplina al fine di ramificarsi, ancor più, tra i giovani reggini.

Come accoglie l’evento il C.R. CONI Calabria?

Il Comitato Regionale vive con entusiasmo qualsiasi evento di natura sportiva, utile alla promozione dello sport, alla crescita culturale del nostro contesto e al perfezionamento dell’attività motoria di base. Qualsiasi manifestazione, locale, regionale, nazionale ed internazionale potrebbe costituire un mattoncino della crescita, non solo sportiva, per l’intero territorio che la ospita, se solo non si perdesse di vista il vero obiettivo della stessa; occasione valoriale, momento di eticità indiscussa, del quale la società moralmente farebbe un errore a privarsene.

È pronta Reggio Calabria a ospitare eventi sportivi di questo calibro?

Sostengo con fermezza la lungimiranza di quest’amministrazione nel recepire l’importanza di eventi di questa caratura. Lo sport reggino dovrebbe, in quest’occasione, guardare con occhi propositivi il Sindaco Giuseppe Falcomatà e il Consigliere Comunale con delega allo Sport Giovanni Latella per aver burocraticamente ottemperato alle richieste, ai fini organizzativi, utili a ospitare, presso il Palacalafiore di Reggio Calabria l’amichevole internazionale di volley tra Italia e Australia.

Un ringraziamento particolare da parte dello sport calabrese si rivolge al Presidente Nazionale della FIPAV Bruno Cattaneo per aver inserito, all’interno del circuito internazionale degli eventi federali, la Calabria e Reggio Calabria come contesti vincenti, pronti ad ospitare eventi sportivi meravigliosamente unici.