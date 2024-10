Volley – Le scuole sempre più al centro del progetto Tonno Callipo

Quando si parla di sport e scuola, si pensa spesso ad un concetto di squadra, ad un binomio vincente. Un rapporto stretto, fatto di relazioni sociali ed interpersonali che portano questi due stakeholders ad instaurare protocolli d’intesa, a stringere sinergie sul territorio con l’obiettivo, attraverso la promozione e la valorizzazione in questo caso della pallavolo, di fungere da motore propulsivo di aggregazione sociale e di crescita umana.

In questa stagione la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, attraverso il ritorno del Progetto Scuola e attraverso alcune iniziative già intraprese sul territorio, si sta proponendo come centro di questa sinergia tra società sportiva ed ente scuola. Tante le iniziative alle quali, da inizio stagione, la società giallorossa sta partecipando, non solo nella provincia di Vibo, ma anche al di fuori dei confini provinciali e, tante, sono le iniziative propugnate direttamente dal sodalizio giallorosso.

Le ultime iniziative hanno visto, ad esempio, la numerosa partecipazione di tre scuole all’ultima partita casalinga contro Padova e il coinvolgimento di alcuni istituti scolastici di Reggio Calabria in vista della partita di domenica 25 novembre che si disputerà al PalaCalafiore. Nel match di sabato scorso il PalaValentia ha accolto gli studenti delle medie di Vibo (Garibaldi) e Pizzo (Anile) e del Liceo Scientifico Sportivo “R. Piria” di Rosarno.

Dalla vicina cittadina della piana di Gioia Tauro è arrivato un nutrito gruppo di studenti, accompagnati dai docenti Roberto Bonarrigo e Giuseppe Dito. Quest’ultimi, a fine partita, hanno ricevuto dal Presidente Pippo Callipo, il gagliardetto della Tonno Callipo Volley e alcuni palloni da gioco da utilizzare poi a scuola nelle attività in palestra. Insomma, una Tonno Callipo sempre più aperta e disponibile a tracciare sentieri di collaborazione con le realtà territoriali tra le più virtuose così come rappresentate, ad esempio, dall’istituto scolastico rosarnese diretto dalla preside Maria Rosaria Russo.

Nella foto, il Presidente Pippo Callipo insieme ai docenti del Liceo Scientifico “R.Piria” di Rosarno dopo il match contro Padova (foto Sgrò)