Volley – Meravigliosa vittoria dell’Expert Ekuba Palmi contro Isernia

È una grande soddisfazione quella maturata quest’oggi al Pala Surace di Palmi per l’Expert Ekuba Volley Palmi, che in una situazione di emergenza totale batte Isernia e conquista 3 punti preziosi per la salvezza. Quella giocata dalle ragazze di coach Celi è stata una partita davvero eroica, disputata in condizioni di organico davvero difficili. A causa degli infortuni e delle varie defezioni, Federica Barone, normalmente libero, ha nuovamente ricoperto il ruolo di schiacciatrice, disputando una buona partita. La stessa Barone ha dovuto saltare una parte della gara a causa di un lieve malore che l’ha costretta a uscire nel corso del terzo Set, per poi rientrare solo nel corso del Set successivo. Stringe i denti anche il libero Carrozza, alle prese con un lieve strappo muscolare, scesa in campo con una vistosa fasciatura alla coscia infortunata. Nonostante tutto ciò, l’Expert conquista più che meritatamente una vittoria preziosa, dominando per ampi tratti la gara.

Quella contro Isernia è stata una partita durante la quale l’Expert Palmi ha combattuto con tutte le proprie forze, giocando una buona pallavolo, e conquistando una vittoria meravigliosa, resa ancor più bella proprio per le condizioni nella quale questa è maturata. Una grande prestazione di squadra, da vero e maturo gruppo, come le ragazze guidate da capitan Alessia Travaglini hanno dimostrato di essere. Una gara maiuscola della centrale di Palmi, che ha messo a segno punti in momenti decisivi dell’incontro. Così come ottima è stata la prestazione di Ilenia Buonfiglio, tornata in forma dopo i problemi di salute delle scorse settimane. Simona Larosa, condizionata negli allenamenti da una condizione fisica non perfetta, ha poi disputato una partita di sacrificio, tenendo il campo al meglio. Isabella Perata e Nadia Ditommaso hanno infine confermato le buone prestazioni, la prima gestendo al meglio il proprio parco attaccanti e firmando anche molti punti personali, la seconda confermandosi la consueta sicurezza quando c’è da mettere palla a terra. 3 punti fondamentali in ottica salvezza, che fanno anche molto bene al morale delle ragazze di coach Celi.

TABELLINO:

Expert Ekuba Volley Palmi – Europea 92 Volley Isernia (3 – 1)

1° Set: (25 – 29)

2° Set: (17 – 25)

3° Set: (25 – 19)

4° Set: (25 – 22)