Volley – Al Palacalafiore si impongono i campioni del mondo. Tonno Callipo ko

Ci ha provato la Tonno Callipo, ma si è dovuta arrendere ai campioni del mondo dell’Itas Trentino. Una serata in cui non c’è stata la possibilità di vedere il grande pubblico per l’esordio casalingo al Palacalafiore di Reggio Calabria, in virtù pure di una serie di eventi concomitanti, oltre all’essere scesi in campo di mercoledi. Dopo due giornate di campionato la compagine vibonese rimane a quota zero in classifica. Il tabellino del match:

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Itas Trentino 1-3 (16-25, 25-21, 18-25, 22-25)

TONNO CALLIPO CALABRIA: Chinenyeze 11, Drame Neto 1, Carle 6, Mengozzi 4, Baranowicz, Defalco 17, Rizzo (L); Hirsch 19, Ngapeth S. 8, Marsilli, Pierotti, Vitelli. N.e. Sardanelli. All. Juan Manuel Cichello.

ITAS TRENTINO: Vettori 13, Cebulj 15, Lisinac 15, Giannelli 1, Kovacevic 20, Candellaro 6, Grebennikov (L); Russell, Daldello, Djuric. N.e. De Angelis, Codarin, Sosa Sierra. All. Angelo Lorenzetti.