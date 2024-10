Volley – La prima al Palacalafiore per la Tonno Callipo. Perde ma non sfigura

Perde ma non sfigura la Tonno Callipo Calabria al cospetto dei Campioni del Mondo di Trento. Il match che ha visto i padroni di casa all’esordio casalingo nel campionato di Superlega Credem Banca 2019/20 finisce 3-1 per gli ospiti dopo una lunga battaglia sul campo del PalaCalafiore: la compagine di mister Lorenzetti ha dovuto lottare per oltre due ore prima di accaparrarsi i punti della terza vittoria consecutiva della stagione.

Per i calabresi invece – che ieri hanno giocato nella “nuova” casa in riva allo stretto – non è bastata una prestazione di cuore e grinta per ottenere il primo successo della stagione. La formazione giallorossa è uscita sconfitta in 4 set (16-25; 25-21; 18-25; 22-25) dalla gara valevole per il terzo turno di Regular Season, ma Baranowicz e compagni non hanno affatto demeritato lottando punto a punto soprattutto nel secondo e quarto set in cui sono riusciti a mettere in difficoltà i trentini.

Prima di iniziare tutti in piedi per osservare un significativo minuto di silenzio in ricordo del giovane reggino Antonino Candido, il vigile del fuoco morto nel compimento del proprio dovere durante lo scoppio di un edificio ad Alessandria.

La partita:

Coach Cichello schiera Baranowicz in regia con Aboubacar opposto, al centro Chinenyeze e sulle bande Carle e Defalco con Rizzo libero. Dall’altra parte il palleggiatore Giannelli con Vettori in diagonale, Lisinac centrale con Candellaro e Cebulj schiacciatore e Grebennikov a difendere in seconda linea. Nel primo set, dopo un avvio equilibrato, i padroni di casa iniziano a subire la precisione dei ragazzi di Lorenzetti. Sul 7-11 è mister Cichello a chiedere il primo time out, ma nulla da fare. Il muro trentino è invalicabile e respinge per tre volte gli attacchi dei giallorossi. In questa fase la Tonno Callipo riesce a pronunciare poche parole e, dopo il fallo in difesa di Carle, Trento si aggiudica senza problemi il primo parziale (16-25).

Nel secondo set la squadra calabrese fa vedere un nuovo volto. Cichello tiene in campo Hirsch (che già nel primo parziale aveva sostituito Abouba): il tedesco firma i punti che portano i calabresi al 3-4, poi gli errori di Kovacevic e Vettori consegnano il +3 (5-8). L’Itas Trentino perde ulteriore contatto (6-10 e poi 8-13), sbanda ma con Cebulj al servizio (anche un ace) si riporta a stretto contatto (12-14); Vibo Valentia fiuta il pericolo e dopo il time out riparte con Carle (13-17). E’ lo strappo decisivo, perché in seguito i gialloblù si riavvicinano ancora (20-23) senza però riuscire a trovare il colpo del pareggio, anche perché Hirsch passa con regolarità, rendendo inutili gli inserimenti in corso d’opera di Russell (per Cebulj) e Djuric (per Vettori): la Callipo riesce a chiudere quasi in scioltezza con l’Itas incapace di reagire (25-21).

Nel terzo set la formazione di mister Cichello accusa nuovamente un calo non riuscendo a trovare i giusti sincronismi. Cichello cambia anche la diagonale titolare senza risultati concreti. Trentino appare più risoluta e cinica e si impone con il punteggio di 18-25. Si arriva al quarto set in cui le due squadre danno spettacolo viaggiando a braccetto (15-15 e 19-19). Nella volata la regia di Giannelli e l’ottima vena dell’MVP Kovacevic chiudono set (22-25) e incontro. La Tonno Callipo registra buone percentuali in attacco (55%) e con la consapevolezza di aver tenuto testa ad uno delle compagini più forti e attrezzate del torneo.

Superlativa la prestazione dell’opposto tedesco Hirsch autore di 19 punti, schierato dal tecnico Cichello nel sestetto titolare dal secondo set al posto di Abouba. Anche l’americano Defalco si è fatto notare, con 17 punti, un eccellente 59% in attacco e 80% in ricezione.

Le dichiarazioni post-gara:

Juan Manuel Cichello (allenatore Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): ” Sono soddisfatto per il secondo e il quarto set in cui abbiamo giocato una buona pallavolo. E’ anche vero che il valore dell’Itas non si discute ma siamo solo all’inizio. Dobbiamo lavorare ancora e migliorare su qualche passaggio a vuoto emerso soprattutto nel primo e terzo set “.

Angelo Lorenzetti (allenatore Itas Trentino): ” Mi aspettavo una Tonno Callipo agguerrita e tra le cui fila c’è tanto talento. Hanno uno dei migliori palleggiatori al mondo che imposta il gioco in maniera magistrale. Sono contento di quello che abbiamo fatto vedere noi. Anche se ci cono cose da migliorare in questo momento conta aver portato a casa i tre punti “.

IL TABELLINO:

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Baranowicz 0, Defalco 17, Chinenyeze 11, Drame Neto 1, Carle 6, Mengozzi 4, Sardanelli (L), Rizzo (L), Ngapeth 8, Hirsch 19, Vitelli 3, Marsili 0, Pierotti 0. N.E.

All. Cichello.

Itas Trentino: Giannelli 1, Kovacevic 20, Candellaro 6, Vettori 13, Cebulj 15, Lisinac 15, De Angelis (L), Grebennikov (L), Daldello 0, Djuric 0, Russell 0. N.E. Codarin, Sosa Sierra.

All. Lorenzetti.

ARBITRI: Zavater, Talento.

NOTE – durata set: 23′, 30′, 26′, 35′; tot: 114′.

Spettatori: 600 Incasso: 2.300 euro.

MVP: Uros Kovacevic (Itas Trentino)