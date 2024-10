Volley – Play off, prezzi stracciati per vedere la Tonno Callipo

Domenica 11 marzo al PalaValentia, ore 18:00, si gioca Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Biosì Indexa Sora Gara 1 dei Play Off Challenge UnipolSai. In occasione di questa importante partita la società giallorossa ha deciso di abbassare il costo del biglietto nei settori liberi al costo di € 01,00.

Un’iniziativa voluta con determinazione dal Presidente Pippo Callipo in vista di un match molto importante per la Tonno Callipo contro un avversario con il quale i giallorossi si sono spesso contrapposti nelle ultime tre stagioni. Come non ricordare, ad esempio, il memorabile duello tra Vibo e Sora nella stagione di Serie A2 UnipolSai 2015-16.

Una partita in cui occorre che tutti gli attori protagonisti del territorio vibonese e calabrese (tifosi, simpatizzanti, appassionati di pallavolo) si uniscano nel sostegno ad una squadra che vuole dare tutto in campo con il sostegno di un PalaValentia caldo e colorato di giallo e rosso.

Bambini, giovani, famiglie. Vi aspettiamo in tantissimi domenica 11 marzo per vivere insieme un pomeriggio di grande sport e divertimento!