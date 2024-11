Mister Polimeni carica la Domotek: ‘Vogliamo vincere contro Napoli’

Domenica si riaprono le porte del maxi impianto reggino, il rinnovato PalaCalafiore. La Domotek Volley Reggio Calabria riabbraccia il teraflex amico. Arriva il Napoli: sfida appetitosa per gli sportivi e gli appassionati del volley. Abbiamo fatto il punto con il mister del club amaranto, Antonio Polimeni.

“Il Napoli è una squadra tosta, come tutte le squadre di questo torneo. Hanno degli effettivi in grado di primeggiare. Lugli ha dimostrato di essere un opposto di assoluto livello per la categoria. Starace idem, schiacciatore di livello che ha dimostrato anno dopo anno il proprio valore.

Napoli è una squadra costruita per far qualcosa in più di una semplice salvezza e verrà qui per provare a vincere. Noi? Ci faremo trovare pronti. Ci stiamo allenando con cura e passione”.