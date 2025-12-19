Volley: Puliservice senza ostacoli, batte anche Filadelfia

Continua la marcia vincente della Puliservice Reggio Calabria. Il team, associata al progetto Sportspecialist, continua il suo percorso netto o quasi.

Onore alla Coressence Calabria Filadelfia Cup Volley, team nettamente migliorato rispetto alla sfida di andata.

La prima di ritorno sorride ancora una volta alle ragazze di Franco Giglietta e Luciano Azzarà.

Questi i parziali: 11-25,17-25 e 20-25.

Primo set agevole. Tante rotazioni e successivamente qualche imprecisione di troppo.

Nel secondo e terzo set, di buono le amaranto portano a casa la capacità di gestire alla grande le fasi cruciali degli stessi.

Lo staff tecnico ha deciso di non rischiare ancora il libero Elisa D’Elia. Prestazione monumentale di Giulia Speranza, da vera trascinatrice.

Non c’è tempo: sabato alle ore 19 al Boccioni, le amaranto ritornano in casa per affrontare l’unica squadra in grado di strappare un punto ad un cammino “quasi” immacolato, l’ItalSoft Gioia Tauro che perse contro le reggine 2-3 tra le mura amiche.Le pianigiane arrivano alla sfida dopo la sconfitta casalinga al tie-break subita contro Arpaia Lamezia.