Volley: la Puliservice non si vuole fermare. Obiettivo vincere ancora
Prende il via il girone di ritorno. Buone notizie dall’infermeria
18 Dicembre 2025 - 09:05 | Comunicato
Giro di boa nel girone iniziale di C Femminile. La capolista Puliservice Reggio Calabria vuole continuare a vincere. All’andata fu tre a zero contro la Coressence Filadelfia Cup Volley.
Le amaranto dovranno dare attenzione al fattore campo delle locali, al momento al sesto posto in classifica con 14 punti.
Reggine battistrada con 29 punti ed un percorso netto di cui, una sola vittoria al tie-break a Gioia Tauro, team, che verrà ospitato da Capitan Oliveira e compagne sabato al Boccioni. Nella prima nel 2026,invece, le ragazze di Mister Giglietta se la vedranno con l’inseguitrice New Teosidos, a ridotto della capolista con 27 punti.
Buone notizie dall’infermeria. Finalmente, risulterà tra le convocate il forte libero Elisa D’Elia, costretta ai box per larga parte del girone per infortunio.
Rispetto alla sfida precedente, vinta a Cinquefrondi contro la Rodinò Siderno, pronta al come-back anche la forte Giulia Speranza.
Si giocherà oggi giovedì 18 dicembre alle ore 18.30 presso il Palazzetto dello Sport di Filadelfia.