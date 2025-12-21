Volley: la Puliservice fa un campionato a parte. Ancora un 3-0

Ed è ancora 3-0. La Puliservice Reggio Calabria continua la propria marcia fantastica.

Battuta anche l’ital Soft Gioia Tauro. Era una gara da prendere “con le molle” considerando che, all’interno del girone, la formazione delle piana era stata l’unica nel riuscire a strappare un punto alle amaranto complice il 2-3 della sfida d’andata. Termina 25 a 17, 25 a 18 e 25 a 17 al Palaboccioni.

Primo set combattutissimo. Allungo finale amaranto.

Nel secondo set, viene fuori la caratura della Puliservice che mette in chiaro la situazione.

Nel terzo, ritorna in campo la reazione d’orgoglio delle ospiti che volano anche in vantaggio di tre punti.

Bella e determinata la reazione delle ragazze di Mister Giglietta. Suelen Oliveira da condottiera, molto bene Giulia Speranza.

Ottime notizie dal settore liberi: ritorna in scena, finalmente, il libero titolare Elisa D’Elia in alternanza con la giovane Sartiano.

In campo anche Scibilia, giovane promessa in alternanza con Giorgia Fiorini al palleggio.

Troppo difficile fare solo questi nomi: è il gruppo delle amaranto che convince e continua a vincere.

Terminando in vetta, con il titolo di campionesse d’inverno già conquistato, le pallavoliste reggine si prepareranno al big match dell’undici gennaio alle ore 19 in casa dell’inseguitrice per un bel derby tutto da seguire: si giocherà contro la New Teosidos.