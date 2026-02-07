Volley: Puliservice in casa. Le reggine guardano tutti dall’alto

L’avversaria odierna ha un roster molto giovane e nove punti nel ranking

Cinque giornate al termine della stagione regolare. La Puliservice capolista gioca in casa.

Dopo la sfida della C Maschile della Dhelios, contro Altaflex Catanzaro, tocca alle ragazze di mister Franco Giglietta.

Sotto rete alle ore 19 al Boccioni contro la Pepea Soverato.

Nella gara di andata, giocata a Sant’Andrea dello Jonio fu 0-3 per le amaranto.

Un cammino netto o quasi per un team che, promette di arrivare imbattuto fino alla fine del primo raggruppamento, aspettando le ufficialità dei nuovi impegni in Coppa Calabria, “Memorial Sorrenti”.

5 punti di vantaggio sulla seconda, otto sulla terza classificata, un solo punto perso per strada ad inizio torneo ed un cammino praticamente netto aspettando la difficile seconda fase.

Tante, sono state le amichevoli nell’ultimo periodo per le amaranto per tenere alto il ritmo e forgiarsi ancor di più verso gli impegni cruciali della stagione.