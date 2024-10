Volley Reghion, si riparte: al via gli allenamenti della nuova stagione

È iniziata da qualche giorno la preparazione della Volley Reghion. Tra poco meno di un mese prederà il via la nuova stagione, che vedrà le reggine impegnate nuovamente nel campionato nazionale di Serie B2, dopo la meritata salvezza ottenuta con largo anticipo nello scorso torneo. La formazione dello Stretto è stata inserita nel girone L, che vedrà confrontarsi squadre calabresi e siciliane. Oltre alla Reghion, ci saranno altre quattro compagini del comprensorio regionale, le riconfermate Todo Sport VV e Sensation Gioiosa e le neopromosse New Hospital Pal Paola e Races Finance S. Lucido.

Sulla panchina della compagine reggina ci sarà nuovamente Cesare Pellegrino, riconfermatissimo dopo le importanti salvezze ottenute negli ultimi due campionati. Il coach potrà contare su cinque punti fermi dello scorso campionato che indosseranno nuovamente la maglia biancoblu: Rebecca Surace, Antonella De Franco, Giulia e Sara Speranza e Elena Fiorini.

«Con grande entusiasmo e rinnovata voglia di ricominciare – dichiara Antonio Minniti, presidente della Volley Reghion – diamo il via a questa nuova stagione sportiva con importanti conferme e mirati innesti di giovani atlete. Puntiamo ad un campionato tranquillo, sperando di ripetere quanto di buono fatto lo scorso anno, soprattutto nel girone di ritorno».

La stagione prenderà il via il primo weekend di ottobre, col calendario che ha indicato nella Saracena Volley la prima avversaria. Si giocherà in terra siciliana, mentre la prima partita interna sarà sabato 14 ottobre, quando al PalaColor di Pellaro arriverà la Volley Academy Wek.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina facebook ed il profilo instagram “Volley Reghion”.