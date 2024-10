Volley Reghion, a Baronissi per riscattare l’ultima sconfitta

Messa in archivio la sconfitta al tie-break contro Torretta, è ora di pensare ad un match molto difficile, se non il più difficile, ovvero quello contro Baronissi.

Sabato alle 19, la formazione reggina scenderà in campo contro la squadra che, a detta degli addetti ai lavori, è la più attrezzata per fare il salto di categoria.

I pronostici sono tutti per Baronissi, ma la Reghion proverà a dare filo da torcere alla formazione campana, e – perché no? – anche a strappare qualche punticino, facendo vedere di avere valori tecnici, tattici ed atletici e dimostrando di essere un gruppo coeso.

Baronissi, che ad oggi è a punteggio pieno con un bottino di ben 9 set vinti e, quindi, è in testa alla classifica, è avversario a dir poco ostico, ma le reggine getteranno il cuore oltre l’ostacolo.

“Sarà sicuramente una partita molto impegnativa contro una delle squadre più accreditate per la vittoria del campionato – ha commentato De Araujo – ma noi saremo pronte a fare una grande gara. Abbiamo già cancellato nella nostra testa la sconfitta di sabato scorso e ci siamo allenate bene – ha concluso – stiamo studiando il loro modo di giocare, i loro punti deboli e quelli forti per metterle in difficoltà, siamo un bel gruppo molto unite e questa sarà la nostra forza”.