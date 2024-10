Volley Reghion, ultima di campionato a Catania con obiettivo “settimo posto”

Giunge all’ultimo chilometro il campionato nazionale di pallavolo. Questo sarà l’ultimo weekend anche per la Volley Reghion, che si presenta all’appuntamento finale in piena forma: le sei vittorie consecutive hanno permesso di raggiungere in anticipo l’obiettivo della salvezza, ma hanno consentito anche di riaprire la lotta per la settima posizione occupata proprio dal CUS Catania, avversario di giornata. Sarà un piccolo spareggio quello che si giocherà sabato pomeriggio al Pala Arcidiacono, con le siciliane padrone di casa che avranno la possibilità di mantenere la posizione anche perdendo al tie-break. La Reghion di coach Pellegrino, però, vuole migliorare la propria classifica e dare ulteriore brio ad uno strepitoso girone di ritorno, che vede la formazione dello Stretto quinta forza del torneo. Per farlo, servirà conquistare l’intera posta in palio messa a disposizione nel match che avrà inizio alle ore 18.00 e che sarà diretto dalla coppia arbitrale composta da Pietro Lerose e Gabriella Notaro.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina facebook ed il profilo instagram “Volley Reghion”.