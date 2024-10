Volley Reghion, domenica di Carnevale al PalaColor con La Saracena

Al via il girone di ritorno per la formazione guidata da coach Cesare Pellegrino

Inizia questo weekend il girone di ritorno del campionato di Serie B2 femminile. La Volley Reghion, dopo un esaltante girone d’andata, arriva al giro di boa in quinta posizione: il ko nell’ultima partita giocata, la prima del nuovo anno solare, contro il CUS Catania, ha permesso alla Volley Valley il sorpasso sulle reggine, che adesso inseguono ad un solo punto di distanza. Il programma della prima giornata di ritorno vede il sestetto guidato da Cesare Pellegrino ospitare la società La Saracena, formazione sesta in classifica. Serve tornare a vincere, serve ritrovare al più presto la forma che ha portato la Reghion a vincere otto partite consecutive. Nel girone d’andata il match finì al tie-break, dopo una grande reazione delle reggine, capaci di annullare il match point sotto di due set a zero per poi vincere la sfida (25-20, 25-16, 25-27, 24-26, 7-15).

Al PalaColor stavolta si giocherà di domenica, con inizio alle 18.00. Arbitreranno i signori Giuseppe Persia e Mario Chiechi. La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook della Reghion, con telecronaca affidata ad Alessandro Marcianò.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina facebook ed il profilo instagram “Volley Reghion”.