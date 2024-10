Volley Reghion, sabato derby “spareggio” con le “cugine” del San Lucido

Il girone d’andata è al giro di boa, e il bilancio dei punti fin qui conquistati dalla Volley Reghion è positivo: le cinque vittorie, di cui una al tie-break, hanno portato la formazione dello Stretto a quota 14, bottino che vuol dire quinto posto in classifica, posizione condivisa con le “cugine” del San Lucido. E proprio la Races Finance sarà la prossima avversaria della Reghion, nel match di sabato 25 novembre al PalaColor di Pellaro.

Il sestetto di coach Pellegrino, forte dei tre successi consecutivi, ritrova il proprio pubblico nella speranza di continuare la striscia positiva e quindi rosicchiare qualcosa alla coppia terza in classifica, CUS Catania e Volley Valley. L’occasione è ghiotta, ma lo è anche per il San Lucido neopromosso, quanto basta per rendere difficile il pronostico di una partita tutta da seguire. Non ci sono particolari problemi di formazione per Cesare Pellegrino, che potrà puntare sul suo sestetto base. Il derby di Calabria, diretto dalla coppia arbitrale composta da Rossella Squillaci e Martina De Luca, avrà inizio alle ore 19.00 e sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook della Reghion ed in differita su Reggio TV. Prima del match, su disposizione della Federazione Italiana Pallavolo, sarà osservato “un minuto di rumore” per partecipare attivamente alla campagna di sensibilizzazione promossa in occasione della “Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne” indetta dall’ONU.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina facebook ed il profilo instagram “Volley Reghion”.