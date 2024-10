Volley Reghion, il ds Surace: ‘Roster coeso e voglioso di far bene’

Una carriera da coach costellata di successi con una promozione in Prima Divisione con la Pallavolo Rivoli TO ed un doppio salto consecutivo di categoria dalla D alla C con la Medivolley RC. E ancora, un double regionale con la promozione in B2 e la conquista della Coppa Calabria come tecnico dell’Ottica Mandelli RC, fino alle ottime stagioni in B2 con l’ASD Cuore RC con un terzo e sesto posto. Zino Surace, dalla scorsa stagione, ha lasciato il contatto diretto con il parquet per diventare direttore sportivo della Volley Reghion. Un ruolo che ha consentito – in sinergia con le atlete, con coach Corso prima e con coach Pellegrino nel rush finale – di far conquistare la salvezza alla società del patron Minniti nel campionato nazionale di B2 femminile.

«Con un roster completamente nuovo – spiega il ds Surace, ripercorrendo la passata stagione – abbiamo raggiunto la permanenza nella categoria con diverse giornate di anticipo, permettendoci di affrontare le ultime gare combattendo sempre fino all’ultimo punto, con la tranquilla consapevolezza di chi sa di non correre particolari rischi di classifica».

L’ex tecnico del Cuore RC quest’anno ci riprova, svelando l’obiettivo della società reggina e rivelando le caratteristiche del roster. «Anche per il campionato che ci accingiamo a disputare – prosegue il direttore sportivo della Volley Reghion – puntiamo ad ottenere la salvezza. Il nuovo roster è quasi al completo: 9/12 delle atlete che lo comporranno sono un mix di esperienza in serie maggiori e minori rispetto la B2. Sicuramente andranno ad amalgamarsi strada facendo, mettendo a disposizione del coach un buon gruppo coeso e voglioso di far bene».

Nel frattempo, la Volley Reghion ha convocato per la serata del 21 settembre un raduno societario che si terrà presso un noto locale del Lungomare di Reggio Calabria in zona tempietto.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina facebook ed il profilo instagram “Volley Reghion”.