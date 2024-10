Volley Reghion: è Federica Borghetto la prima conferma

Dopo le ultime notizie e i nuovi arrivi a livello dirigenziale è il momento delle conferme delle protagoniste.

Si tratta del Capitano Federica Borghetto, attaccante di banda, che è la prima riconferma per la società Reggina.

Capitan Borghetto reduce da due promozioni (2017/18 e 2019/20) e 5 stagioni sempre in maglia bianco blu, si appresta così ad avviare questa nuova avventura in B1 dopo aver concluso la scorsa stagione (purtroppo seppur in anticipo per via della sospensione dei campionati) assolutamente da incorniciare.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Da reggina non posso che essere soddisfatta del risultato che ha ottenuto una squadra della mia città, sapere di aver contribuito alla realizzazione di questo successo non fa che rendermi orgogliosa. La società ha deciso di darmi fiducia anche per il prossimo anno e io non posso che ripagarli mettendo tutto il mio impegno per realizzare i nostri obiettivi. Per me sarà una nuova esperienza che sicuramente mi darà modo di crescere e migliorare sia come persona che come atleta e ovviamente non vedo l’ora che inizi quest’avventura. Un saluto e un in bocca al lupo a tutti“.