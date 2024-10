Volley Reghion, tutto pronto per l’esordio al “Boccioni” contro Modica

Era Febbraio e Coronavirus iniziava a farsi sentire, finché vennero sospese tutte le attività sportive per poi arrivare al lockdown di marzo. Il 2020 è ormai alle nostre spalle, la speranza che questo 2021 sia migliore è tanta e l’inizio della stagione pallavolistica è ormai alle porte.

Tutto pronto per l’esordio in campionato

Alle 18 di domani la Volley Reghion debutterà presso la palestra della scuola Boccioni contro la PVT Modica. Sarà l’inizio di questa stagione tanto attesa dalle ragazze, dallo staff, dalla dirigenza e dai tifosi.

Dopo un inizio di stagione tribolatissimo, si pensi alla difficoltà relative alle strutture e alle giuste restrizioni contro il virus, si è finalmente arrivati alla vigilia di una gara attesissima. “Finalmente ha inizio una stagione oserei dire paradossale, dopo tre interruzioni e tre riprese, finalmente si inizia – afferma Mister Monopoli – è stato un periodo che non ci ha aiutato a preparare l’inizio della stagione come una vera regular season, ma ormai siamo da oltre un mese in palestra e ho ciò visto che risono ampi margini di miglioramento per il futuro. Sarà un campionato in cui non ci saranno pressioni – ha aggiunto il tecnico – il nostro obiettivo sarà diventare la mina vagante del campionato”.

Si torna dopo quasi un anno

Dunque ora la parola è al campo, dove finalmente tutte le ragazze finalmente torneranno davanti alla rete dopo quasi un anno. Sicuramente sarà un ritorno di giusta tensione per l’esordio, ma soprattutto di emozione per la ripresa agonistica e di gioia perché lo sport è felicità, al dal risultato che arriverà, anche se le biancoblu sono agguerritissime. La speranza è quella di vedere una gara avvincente, le basi per esserlo ci sono tutte, come voglia e come qualità. Non resta che scoprirlo. Nel frattempo, un grosso in bocca al lupo al movimento pallavolistico calabrese per questo inizio di stagione, che sia di ripresa e rilancio, con sempre meno Covid19.

Buon Volley a tutti.