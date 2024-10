Volley Reghion, esordio con il botto. Buona la prima

Arriva la prima vittoria per la Volley Reghion. Le ragazze di Mister Monopoli si impongono sul Modica col punteggio di 3 a 1. Quello fra le reggine e le siciliane è stato un match combattuto, ma che le biancoblu sono riuscite a portare a casa con una grande prestazione di gruppo.

Il racconto della partita

Partenza col botto delle reggine, che vincono il primo set. Nel secondo, le reggine hanno perso l’occasione per prendere il largo e Modica le ha riagguantate sull’1-1. Il pari delle siciliane ha lasciati qualche strascico nel sestetto di mister Monopoli ad inizio di terzo set, visto che Modica è partita forte, ma la Volley Reghion ha rimesso in ordine le idee e ha messo in campo le proprie qualità, portandosi sul 2-1, complice una superlativa difesa e l’ingresso della nuova arrivata Alessia Ameri che ha dato una scossa al gruppo.

Il quarto set ha visto una partenza fortissima della Reghion ma anche un’ultima reazione di Modica, che però è stata abilmente superata dalle biancoblu che si sono portate sul definitivo 3-1.

Una vittoria molto importante per la matricola Reghion che dà tanta felicità, ma soprattutto consapevolezza di essere un gruppo che può dare soddisfazioni. Per dirla alla mister Monopoli, le reggine potrebbero essere la mina vagante di questo campionato.