Volley Reghion ko contro la PVT Modica, è terza sconfitta consecutiva

La compagine reggina non riesce più a vincere. Da martedi si prepara la sfida alla Pallavolo Sicilia

Terza sconfitta consecutiva per la Volley Reghion. Infatti, la Pvt Modica piazza un 3-0 alle biancoblu.

Gara totalmente diversa da quella dell’andata, quando le reggine riuscirono ad imporsi per 3-1 ad avvio di campionato.

Match che è stato comandato dall’inizio alla fine da una Modica partita con grandissima voglia di vincere.

Ne primo set, avvio discreto per le ragazze reggine, che vengono però recuperate dalla formazione di casa, grazie anche a qualche errore difensivo.

Però, il sestetto ospite non ci sta e cerca di ridurre lo svantaggio con tutte le proprie forze, fino ad arrivare a meno 1 dalle avversari. Ma Modica è più brava a concludere e far suo il primo parziale per 25-22.

Nel secondo set, parte bene la Reghion, ma nonostante giocate buone, Modica riesce a riportarsi in partita raggiungendo le biancoblu.

Nonostante il momento di sbandamento, la formazione reggina rientra in gara tenendo il punteggio equilibrato. Mister Monopoli gioca la carta Saporito al posto di Varaldo a metà del secondo parziale.

Il secondo set si ferma con un timeout sul 20 pari, dopo un susseguirsi di scambi, in occasione dei quali entrambe le due formazioni hanno dimostrato grandi difese.

Arrivati sul 22 pari, un mani out a favore dei padroni di casa non convince la formazione reggina che chiama un timeout per preparare al meglio i prossimi attacchi. Si arriva 24-23, con la Reghion che riesce a recuperare un punto grazie al muro di Stefania Papa, ma non basta.

Modica riesce ad aggiudicarsi anche il secondo set il punteggio di 25-23.

Brutta partenza nel terzo set per la compagine biancoblu, che va in difficoltà sotto i colpi delle padrone di casa e, sul 6-3, mister Monopoli richiama Varaldo in campo.

Però la situazione purtroppo non migliora, tra errori, pallonetti e muri che non vanno a buon fine. La Reghion continua a soffrire.

Mister Monopoli cambia palleggiatrice, mette in campo Romeo al posto di Perata per provare a dare una scossa alla propria squadra.

Purtroppo cambia ben poco, la giornata è proprio no per le reggine.

In campo scende pure capitan Borghetto al posto di Nielsen.

Finisce 25-21 il terzo e ultimo parziale per la Pvt Modica che vince 3-0.

Gara sicuramente da dimenticare per la Reghion, che da martedì tornerà in palestra per preparare al meglio la gara contro Pallavolo Sicilia, con la speranza di ritrovare il successo che manca ormai da 3 gare.