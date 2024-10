Volley Reghion, tutto pronto per l’esordio a Caltanissetta

Dopo tanti duri allenamenti, il conto alla rovescia sta per terminare. Si avvicina sempre di più giorno 8 ottobre, data di inizio dei Campionati Nazionali di Pallavolo, e la Reghion è già pronta per affrontare la prima delle ventisei battaglie previste per mantenere la Serie B2. Un campionato che vede al via quattordici formazioni, in un girone, quello M, che registra la partecipazione di squadre calabresi e siciliane. La prima compagine che affronterà le ragazze biancoblu è la Traina di Caltanissetta: si giocherà in quel di Pian del Lago a partire dalle ore 18. Trasferta insidiosa per il sestetto reggino, che dovrà fare i conti con una formazione, lo scorso anno, rimasta fuori dai giochi playoff per sole due lunghezze. Servirà riattraversare lo Stretto togliendo lo zero iniziale in classifica, l’obiettivo è quello della salvezza e ogni gara sarà utile per mettere fieno in cascina.

A fronte delle tredici promozioni previste in Serie B1, negli undici gironi ci sarà dura battaglia anche per evitare la retrocessione. Scenderanno tutte le ultime tre classificate, mentre per la quarta retrocessione ci sarà da verificare la distanza tra decima e undicesima, che scende automaticamente se il distacco tra le due è di almeno tre punti; se il distacco è invece inferiore, le due compagini si affronteranno nella doppia sfida playout ed eventuale set di spareggio.

Coach Pellegrino, chiamato sulla panchina reggina nel corso della passata stagione e riconfermato dopo aver conquistato la salvezza, ha a disposizione undici giocatrici: le palleggiatrici Rebecca Surace (col numero di maglia 14) e Martina Greco (5); le schiacciatrici Elena Fiorini (15), Giulia Speranza (1), Angela Milazzo (7) e Noemi Palermo (11); le centrali Antonella De Franco (10) e Francesca Orlando (3); l’opposto Sara Cutrì (16) ed i liberi Caterina Genovese (8) e Luana Pasqualino (92).

