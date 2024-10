Volley Reghion, sabato al PalaColor sfida insidiosa con la BricoCity

Riprende nel migliore dei modi il cammino della Volley Reghion, che è reduce dalla vittoria contro la Com. Fer. nel match di Palermo. La formazione dello Stretto ha adesso otto punti in classifica, bottino che sabato 11 novembre proverà ad incrementare davanti ai propri tifosi. Al PalaColor di Pellaro sarà di scena la BricoCity-Galpealus, formazione catanese già lo scorso anno antagonista della Reghion nella lotta per la salvezza. Se la squadra del presidente Minniti ha iniziato nel migliore dei modi il campionato, restando a secco di punti solo nei due match contro le favorite Modica e Traina, la BricoCity ha collezionato solo due vittorie battendo altrettante squadre calabresi. Le reggine proveranno a spezzare questo “incantesimo”, stando attente anche alla graduatoria, visto che l’attuale giornata propone un altro match interessante a metà classifica, col San Lucido che deve affrontare la difficile trasferta contro la Saracena. Dopo cinque giornate le distanze tra le varie formazioni è minima, ma se la Reghion vuole sperare di guadagnare una posizione, diventa obbligatorio vincere. Ma la sfida sarà altamente insidiosa, con la quadra ospite costituita da atlete esperte sia in attacco che in difesa.

Riguardo alla formazione che schiererà coach Pellegrino, dovrebbe tornare regolarmente sul parquet di gioco Mariarosaria Panetta, costretta ad uscire anzitempo sabato scorso a Palermo; mentre non sarà del match Nina Burduja, ancora ferma per problemi fisici. Si giocherà a partire dalle ore 19.00. Arbitreranno l’incontro Luca Cardaci e Gabriele Mallia. L’incontro sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook ufficiale della Reghion ed in differita su ReggioTV, con telecronaca di Alessandro Marcianò e commento tecnico di Sergio Notaro.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina facebook ed il profilo instagram “Volley Reghion”.