Volley Reghion: entra nel vivo la preparazione per la nuova stagione

Da qualche giorno, tutti presenti e carichi al “PalaCalafiore” per la prime sedute stagionali di allenamento guidate da Mister Monopoli e dal suo staff. Si sta dando molta attenzione all’attività atletica, curata dal Preparatore Costa e dal giovane Latella, ma ci sarà spazio anche per quella tecnica e quella tattica.

Era il mese di Marzo e si sarebbe dovuta disputare una gara casalinga, ma il lockdown bloccò ricezioni, schiacciate e muri. Dopo quel periodo buio e la lenta ripresa, la palla riprende a volteggiare e la Volley Reghion, che prima della chiusura di trovava al primo posto della B2, dopo una meritata promozione d’ufficio che ha legittimato i valori dimostrati fino a quel momento sul campo, si appresta ad affrontare il torneo di B1.

Dopo sei mesi senza allenamenti e partite, le ragazze, che non vedevano l’ora di tornare a calcare il campo, si sono ritrovate con la felicità dello star insieme e del dedicarsi allo sport che amano e con la voglia di far bene per la società e la tifoseria. Grande entusiasmo anche fra lo staff e la dirigenza, anche loro speranzosi che, sportivamente e non solo, tutto vada per il meglio.

Si ritrovano al Palacalafiore le ragazze:

1 Katia Romeo (Palleggiatrice)

3 Carmen Bellapianta (Schiacciatrice)

5 Martina Petta (Centrale)

6 Fabiana Mucciola (Libero)

7 Simona La Rosa (Centrale)

8 Stefania Papa (Centrale)

9 Federica Borghetto (K) (Attaccante)

10 Isabella Perata (Palleggiatrice)

11 Barbara Varaldo (Opposto)

12 Federica Foscari (Libero)

13 Marcela Nielsen (Schiacciatrice)

14 Verdiana Saporito (Opposto)

Mister Davide Monopoli

Assistenti Allenatore

Alessio Aloise, Francesco Latella