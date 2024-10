Volley Reghion, la carica del presidente Minniti in vista dell’esordio di ottobre

Manca ancora qualche tassello in vista della nuova stagione della Volley Reghion. La compagine reggina, allenata dal confermato Cesare Pellegrino, sarà ancora una volta ai nastri di partenza della Serie B2 di pallavolo femminile: assieme alla Reghion, nel girone M, altre tre squadre calabresi e ben dieci siciliane. Le quattordici formazioni si daranno battaglia a partire dal secondo weekend di ottobre. Come pubblicato sul sito della Fipav, il calendario vedrà iniziare in trasferta il cammino delle biancoblu, ospiti in quel di Caltanissetta del Traina, sabato 8 ottobre. Il sabato successivo, invece, è previsto l’esordio davanti al proprio pubblico: avversaria di giornata sarà la Volley Valley Funivia dell’Etna. Nel weekend tra il 6 e il 7 maggio l’ultima giornata, con la Reghion che completerà il suo percorso in casa del C.U.S. Catania. L’obiettivo è quello di ripetere il risultato dello scorso anno, una tranquilla salvezza da raggiungere al più presto per poi poter puntare a qualche posizione di prestigio.

«Consentitemi di rivolgere un grosso in bocca al lupo per la nuova stagione pallavolistica – dichiara il presidente Antonio Minniti – a tutte le protagoniste ed i protagonisti dell’ambiente Reghion. Un doveroso grazie anche alle istituzioni comunali che ci hanno ospitato e ci ospiteranno negli impianti sportivi della città». «Ci tengo, infine, a ringraziare e salutare uno ad uno – conclude il patron della Volley Reghion – tutti coloro i quali hanno collaborato e preso parte alla scorsa stagione sportiva, contribuendo con grande impegno al raggiungimento dell’obiettivo prefissato».

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina facebook ed il profilo instagram “Volley Reghion”.