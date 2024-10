Volley Reghion, arrivano i rinforzi con Patrizia Pagano

"Non potevo fare scelta migliore per me"

È tempo di acquisti in casa Reghion. Il sodalizio reggino comunica di aver raggiunto l’accordo con l’atleta Patrizia Pagano.

Quello di Pagano si può definire un “ritorno” dal momento che l’atleta ha già militato in passato anche a Reggio Calabria.

Inoltre ha anche giocato nei campi della serie B2 con Mesagne, Bisignano, Minturno, Monfalcone e Modica. Proprio a Modica ha vinto il campionato nella stagione 2017/18 per poi arrivare alla sua ultima squadra, il Santo Stefano di Camastra.

L’acquisto di Pagano arriva in un momento davvero importante, soprattutto considerati i problemi causati dalla pandemia da Covid-19 che ha colpito alcuni degli elementi della squadra biancoblu.

La Pagano è una giocatrice di alto livello, può ricoprire i ruoli di banda ed opposto. Rappresenta un rinforzo importante, potrà essere schierata non appena riprenderanno le gare del girone di ritorno, per poi recuperare anche le gare contro Battipaglia e molto probabilmente quella contro Volare Benevento.

«In realtà per me non è proprio una nuova avventura, ho già fatto parte di questa società qualche hanno fa quando ero più giovane, quindi è una società che conosco molto bene» ha dichiarato l’atleta. «Siamo rimasti in buoni rapporti negli anni, conosco inoltre molto bene Ilenia Buonfiglio e Fabiola De Araujo. Non potevo fare scelta migliore per me. Mi aspetto di concludere un campionato tranquillo, fare bene e soprattutto di dare una mano a questa squadra che ha già fatto sentire la propria voce in questo girone difficile».