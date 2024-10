Volley Reghion, roster e staff tecnico tra conferme e nuovi arrivi

La nuova stagione è oramai alle porte e la Volley Reghion vuole ripartire dando continuità allo splendido girone di ritorno dello scorso torneo. E proprio nel segno di questa continuità si sono registrate importanti conferme: su tutte spicca quella dell’allenatore, con Cesare Pellegrino che sarà ancora una volta sulla panchina biancoblu. Ai visi noti delle varie De Franco, Fiorini, Surace e delle sorelle Speranza, si andranno ad affiancare tante forze nuove e promettenti. Ci sono innesti in tutti i reparti, con una meticolosa attenzione sia alla fase difensiva sia a quella offensiva.

Saranno due ragazze classe 2003 a difendere il quadrato reggino sotto l’alternanza dettata da Pellegrino, e si tratta di Miriam Pantano e Rebecca Ponton. La prima, friulana, ha già esperienza in campionati nazionali, la reggina invece vuole mettersi in evidenza in un torneo che affronterà per la prima volta. Chiusa anche la regia: la compagna di reparto della Surace sarà Alessia Furci, classe 2002 ed ex New Fides Volley, anche lei si affaccia per la prima volta in B2. Nel reparto offensivo, ecco la ciliegina sulla torta: a corte della compagine del presidente Minniti approda Nina Burduja, che metterà a disposizione la sua esperienza maturata, tra l’altro, anche in A2, categoria nella quale ha vestito la maglia del Soverato. In rampa di lancio altre due attaccanti: Mariarosaria Panetta e Sara Morena. Per entrambe si tratta di un salto di categoria: la Panetta, cresciuta nella Digem Volley, è una centrale classe 2004; la Morena, oltre ad essere la più giovane del roster (classe 2005), è invece un’attaccante poliedrica e proviene dalla Elio Sozzi.

Nuovi innesti anche all’interno dello staff tecnico: il nuovo preparatore atletico è Riccardo Costa, mentre Luciano Azzarà approda alla Reghion nel ruolo di assistant coach e potrà garantire supporto assieme al confermato Zino Surace.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina facebook ed il profilo instagram “Volley Reghion”.