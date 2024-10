Volley Reghion, sabato al PalaCalafiore si chiude il girone d’andata con il CUS Catania

Termina il girone d’andata per la Serie B2 di pallavolo femminile. La Volley Reghion chiude la prima fase della stagione davanti al proprio pubblico e contro un avversario di assoluto rispetto. Ad attraversare lo Stretto sarà il CUS Catania, compagine che si presenta con un bottino di ventuno punti all’appuntamento del PalaCalafiore. Sei lunghezze in più rispetto al sestetto di coach Pellegrino che, complice un ottimo ruolino di marcia contro le dirette rivali per la salvezza, è riuscito ad andare a punti in quasi tutte le ultime sei partite disputate. Il match contro il CUS rappresenta un banco di prova interessante poiché, in caso di esito favorevole, oltre a mettere ulteriore pressione alle avversarie coinvolte in zona retrocessione, la Reghion si avvicinerebbe alla parte sinistra della classifica. Rimanendo con i piedi ben saldi a terra, l’appuntamento è per sabato pomeriggio alle ore 18.30. Arbitri di gara Stefano Adornato e Claudia Durante.

Dopo la tredicesima giornata, ci sarà una pausa di due settimane. Si tornerà a giocare ancora al PalaCalafiore il 4 febbraio contro Traina.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina facebook ed il profilo instagram “Volley Reghion”.