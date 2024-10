Volley: la Reghion torna alla vittoria: è 3-0 alla Battipagliese. Il resoconto

La formazione reggina porta a casa tre punti importanti, sia per la classifica che per il morale, in vista dei prossimi impegni casalinghi. Si giocheranno quattro gare in casa per poi andare in quel di Napoli il 12 marzo. Primo set che finisce 25-6 per le padrone di casa. Parziale mai messo in discussione, la Reghion conduce agevolmente contro una rimaneggiata Battipagliese, che schiera solo 7 atlete. Il secondo set è quasi una fotocopia del primo. Le ragazze in bianco blu fanno loro il set per 25-9. Scendono in campo anche Cannestracci e Matilde Buonfiglio, che contribuiscono alla causa. Il terzo e ultimo parziale mette la parola punto al match, mai in discussione.

Finisce 25-11per la Reghion, che senza alcuna difficoltà fa suo l’incontro. Una buona prova corale in vista dell’incontro di sabato contro il Pontecagnano, formazione che ha ottenuto la vittoria per 3-0 nella gara d’andata. Servirà fare punti per stare più sereni in vista delle gare più dure nel corso del girone, per cercare di centrare l’obiettivo stagionale, ovvero la salvezza. L’appuntamento è quindi fissato a sabato alle 18:30 al Palacalafiore.

“Oggi abbiamo mosso la classifica, siamo contenti, guardiamo oltre poiché dobbiamo lavorare molto ed essere ordinati in campo” ha commentato Mister Corso. “Sabato ci aspetta il Pontecagnano, una gran bella squadra, che all’andata ha vinto nettamente per 3-0. Noi, se giochiamo ordinati, possiamo fare la nostra parte, specialmente in casa e li aspettiamo a viso aperto” ha aggiunto. “La gara di Crotone è stata una gara nella quale abbiamo veramente giocato male, mi dispiace solo di questo. La sconfitta ci può stare, ma non giocando male così. Abbiamo avuto modo di discuterne con la squadra, dobbiamo però pensare di andare avanti a cercare di raggiungere il nostro obiettivo fissato ad inizio stagione” ha proseguito. “Nel girone di ritorno abbiamo un calendario più ‘agevole’ con più gare da disputare in casa, ma vuol dire poco poiché ogni gara ha una sua storia e va giocata e combattuta nel rettangolo di gioco” ha concluso Corso.