Volley: la storica ASD Virtus 1962 compie 58 anni

L’A.S.D. VIRTUS 1962, la società di pallavolo al femminile, la più vecchia della Calabria e tra le più anziane d’Italia, è stata fondata nell’aprile del 1962 presso la parrocchia del Divin Soccorso. Il suo primo campo è stato realizzato spianando con pale e badili un’area adibita a canneto e a pascolo.

Con il nome di VIRTUS SOCCORSO ha partecipato, con altre squadre, ai primi tornei interparrocchiali. Nel 1964 si è iscritta prima all’allora Federazione Attività Ricreative Italiana e poi alla Fipav e con la nuova denominazione VIRTUS FARI ha disputato i primi campionati che contano:

campionati di promozione

campionati interregionali di serie C

campionati nazionali di serie B

campionati giovanili “allievi” e “juniores” vincendo diversi titoli provinciali e regionali.

Nel primo decennio ha partecipato pure ai campionati indetti dal CSI sbarazzandosi di tutte le altre società che hanno partecipato ai tornei, mettendo in evidenza, molte giovani che hanno successivamente partecipato ai “raduni” per la nazionale Juniores.

Nel 1973 ha ricevuto, in Roma, il Premio nazionale CONI “Targa d’ARGENTO” ed il “DIPLOMA DI BENEMERENZA”.

Nel 1994 la S.S. VIRTUS è stata insignita di “STELLA AL MERITO SPORTIVO” di bronzo da parte del CONI nazionale.

A giugno del 1994 ha vinto il titolo EUROPEO di Volleymania a Barcelona in Spagna.

Nel 1995 a Fossacesia ha vinto il titolo italiano di Volleymania.

Nel 1994/95 ha partecipato al suo primo campionato nazionale professionistico di serie A2 inserendo nelle proprie file numerose ragazzine sconosciute, una delle quali, Simona GIOLI, che diventerà un punto di forza della nazionale italiana.

Negli anni successivi ha partecipato al campionato di serie A1 e vinto 2 COPPE ITALIA, 1 SUPERCOPPA ITALIANA e 1 COPPA INTERNAZIONALE CEV.

Purtroppo questa nuova realtà ricca non di passione, entusiasmi, buona volontà, ma solo di interessi di diversa natura, non sempre condivisibili, ha creato uno “strappo”: un momento di vero smarrimento, così difficile, che ci ha invogliato ad abbandonare volutamente l’olimpo del volley nazionale per dedicarsi a cose forse più produttive.

Cosí con la nuova denominazione “VIRTUS 1962” rientra nei campionati regionali e provinciali cercando di dare un significato nuovo a tutta l’attività giovanile.

Dal 1991, fino ad oggi, ha organizzato e continuerà a farlo, a conclusione dell’attività federale annuale, il “VIRTUS TROPHY”, torneo nazionale di volley femminile arrivato quest’anno alla 23^ edizione.

Nel 2007 ha vinto il titolo di CAMPIONE ITALIANO del CSI a San Benedetto del Tronto con la formazione mista.

Sempre nello stesso anno viene insignita della “STELLA AL MERITO SPORTIVO” d’argento dal CONI nazionale.

In questi ultimi anni sportivi ha partecipato ai campionati di serie C e D e a tutti i campionati giovanili indetti dalla FIPAV ottenendo successi importanti. Da sottolineare le convocazioni di molte atlete della società nelle rappresentative regionali e provinciali e tra queste le più convocazioni nella NAZIONALE JUNIORES dell’atleta BURDUJA Nina nata e cresciuta nelle nostre formazioni.

Nel 2011/12 ha vinto il campionato di PRIMA divisione approdando alla serie D.

L’anno 2012 rappresenta per la pallavolo italiana, regionale e provinciale un momento molto importante in quanto la VIRTUS 1962, che ha già scritto la storia di questo sport, oltre a tagliare il traguardo dei 50 anni di attività viene riconosciuta “Benemerita” ed insignita da parte del CONI Nazionale del piú prestigioso riconoscimento che una società sportiva possa raggiungere: la STELLA D’ORO AL MERITO SPORTIVO che ancora oggi risulta “unica” in tutta la Federazione Italiana Pallavolo.

Nel 2017/18 ha vinto il campionato regionale di serie D con la promozione diretta in serie C

E’ stata anche campione provinciale UNDER 16 con la partecipazione alla finale Regionale.

Piú volte campione provinciale di MINIVOLLEY e SUPER MINIVOLLEY ha partecipato quasi sempre alle finali di Coppa CALABRIA

Conta di oltre cinquanta atlete, alle quali non si limita ad insegnare la pallavolo, ma le accompagna, tenute quasi per mano, nel loro cammino sociale e culturale: non a caso, nei suoi cinquant’otto anni, su quasi quattromila ragazze che hanno vestito la maglietta della “VIRTUS”, oltre 1000 sono riuscite a tagliare il traguardo della “Laurea” diventando serie e qualificate professioniste anche in campo lavorativo.

In questo anno la VIRTUS 1962, ha iniziato un’altra nuova avventura partecipando a tutti i campionati indetti dalla Federazione.! Non importa sapere se si gioca in serie C o in un campionato minore e/o che non occupa le prime pagine dei giornali, quello che interessa è che, ancora una volta, la VIRTUS (FARI, SOCCORSO, S.S. VIRTUS e oggi 1962) sia ai nastri di partenza con la stessa voglia, con lo stesso entusiasmo e tanta umiltà per continuare a scrivere un altro pezzo di storia del VOLLEY ITALIANO.

Gino CILEA

Il Presidente

GERACI Rita