Volley – Altro test positivo per la Tonno Callipo Calabria

Seconda uscita per la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, che al Pala Grotte ha giocato un’altra amichevole, contro la Bcc Castellana Grotte una formazione molto agguerrita e ben allenata dall’ex Vincenzo Mastrangelo. La partita in terra di Puglia, arrivava dopo una settimana intensa di lavoro, soprattutto in palestra pesi, dove i ragazzi hanno dato il massimo senza mai risparmiarsi ed i risultati si sono visti subito nella prima trasferta non ufficiale in vista del prossimo campionato.

Primo set. Castellana parte benissimo mettendo in seria difficoltà la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, che è apparsa molto contratta e stanca. I padroni di casa da parte loro però non si sono certo risparmiati, mettendo in campo tanta grinta e concentrazione, qualità queste che hanno fatto la differenza. I pugliesi sono stati molto attenti in difesa ed hanno saputo in questo modo, ricostruire il gioco, approfittando di una Callipo a tratti troppo contratta. Ed il set va ad appannaggio di Vedovotto e compagni.

Secondo set, la musica cambia. Mister Cichello striglia a dovere i suoi che entrano in campo con un piglio diverso. Infatti Baranowicz e compagni impongono il loro gioco sino al 17/11. Qui però la squadra vibonese conosce una flessione e Castellana ne approfitta per arrivare sino al 17/14, grazie ad un servizio pungente che dà molto fastidio ai giallorossi che però non mollano e vanno sul 23/18, grazie ad un superbo Vitelli al servizio. Si chiude sul 19/25. Terzo set, sempre bene la Callipo che si fa sentire in attacco, ma Castellana rimane sul pezzo. Sempre Vitelli sale in cattedra e porta avanti la sua squadra, che vince il terzo set, dando sempre ottimi segnali. La gara finisce tre a uno per la Callipo al termine di un quarto set lungo e difficile. Sul al 20-19, sono Vitelli e Abouba a ribaltare il parziale.

BCC Castellana Grotte 1 – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3

Progressione set: 25/19 – 19/25 – 19/25 – 28/30

BCC Castellana Grotte: Fabroni, Cubiti, Vedovotto, Del Vecchio, Morelli, De Santis ( L2), De Togni, Cascio, De Pandis (L1), Moreira, Imbesi, Esposito, Agrusti, Quartarone.

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Mengozzi, Marsili, Pierotti, Abouba, Vitelli, Ngapeth, Carle, Rizzo (L1), Sardanelli (L2), Baranowicz, Armenante, Cugliari, Chakravorti.