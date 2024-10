Volley Tonno Callipo, Antonov e il suo record di punti

Sorride la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia dopo aver espugnato il Pala Florio in rimonta al termine di una partita al cardiopalma che ha visto i giallorossi rincorrere nei primi due set e poi rimontare al termine di una battaglia di quasi due ore e mezza. Arriva, dunque, la seconda vittoria consecutiva in Campionato, la seconda in trasferta al termine di una lunga trasferta tra Lombardia e Puglia che ha messo a dura prova le energie psico-fisiche della flotta allenata da coach Lorenzo Tubertini.

Carattere, voglia di vincere, gestione dei cambi oculata, prova importante dei singoli e un pizzico di fortuna che non guasta mai. E’ con questi ingredienti che la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia è tornata in Calabria dopo aver ottenuto due risultati importantissimi che hanno dato maggiore fiducia al gruppo e che hanno portato la società del presidente Pippo Callipo a quota sei punti in classifica.

Ma la Tonno Callipo sorride anche per la prestazione importante dei propri martelli: a Monza Massari, ieri a Bari Lecat (determinante l’ingresso del belga), ma, soprattutto, la crescita di Oleg Antonov. I

l martello azzurro si è preso la squadra sulle spalle nelle ultime due gara e i numeri lo dimostrano ampiamente: 41 punti realizzati nelle ultime due partite (18 contro Monza, 23 contro Castellana Grotte), 9 gli ace totali realizzati (4 messi a segno nel match contro i pugliesi), ottavo posto nella classifica dei bomber con 75 punti realizzati, quinto nella classifica dei battitori dietro ad Abdel-Aziz, Buchegger, Nelli e Schott.

Ma c’è di più: si perché Oleg Antonov può festeggiare la sua migliore gara in carriera nella massima serie in termine di punti realizzati. Lo schiacciatore giallorosso è oggi, infatti, al suo apogeo in termini di realizzazioni dopo i 23 punti realizzati nella partita contro la BCC Castellana Grotte. Finora Antonov non era mai riuscito a superare quota 20 punti realizzati in una singola partita nella massima serie del Campionato italiano.

Lo schiacciatore classe 1988, infatti, era fermo a quota 20 punti realizzati nella stagione 2013-14 con la maglia della Bre Lannutti Cuneo: alla sesta giornata del girone di ritorno della Regular Season, Antonov realizza 20 punti nel match contro la Copra Elior Piacenza. Un Oleg Antonov in più, dunque, per la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia che vuole proseguire sulla strada intrapresa nelle ultime due partite. E domenica al Pala Valentia arriva Latina.